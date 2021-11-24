"Можно поздравить": из колонии пришли неожиданные новости о Михаиле Ефремове

По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По подсчетам, так Ефремов может выйти в середине 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

После неудачной кассации, на которой Михаилу Ефремову так и не удалось скостить срок в 7,5 лет колонии, новости про артиста сами собой сошли на нет. Однако, жизнь актера за решеткой не стоит на месте. Как выяснилось, Ефремов, изначально отказавшийся возглавлять театральный кружок и вообще хоть как-то участвовать в тюремной самодеятельности, не только снял фильм, но и победил во всероссийском конкурсе среди осужденных. Лента Ефремова "Евангелие от Федора" взяла приз за лучший монтаж.

Задача перед заключенными стояла непростая: в честь 200-летия Федора Михайловича Достоевского переосмыслить его самый известный роман "Преступление и наказание". В соавторы знаменитый арестант взял товарища по колонии, а в качестве актеров пригласил не только сидельцев, но и сотрудника колонии, и даже собственную дочь - 16-летнюю Веру. Ей досталась роль подруги Раскольникова Сони Мармеладовой, которая вынуждена заниматься проституцией, чтобы заработать себе на жизнь.

- Осужденные, как активные участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности, написали сценарий, который стал основой фильма "Евангелие от Фёдора", снятого ими в условиях исправительной колонии №4 города Алексеевка, - рассказали в Белгородской епархии. - Авторы ответственно подошли к работе. В фильме снимались те осужденные, статьи которых созвучны проблемам героев романа "Преступление и наказание". Роль следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Сони Мармеладовой - дочь осуждённого Вера, приславшая видеозапись своего исполнения.

Чтобы заключенным легче дались съемки, Ефремов перенес все монологи героев романа на листы ватмана, которые повесил за видеокамерой. Теперь эти цитаты украшают стенды тюремной библиотеки. Кстати, кадры богослужений в фильме реальные: Михаилу Олеговичу разрешили снимать в местном храме, который находится прямо на территории колонии.

Приз за лучший фильм, безусловно, добавит Ефремову очков: если актер решится просить об условно-досрочном освобождении, начальство из УФСИН учет каждую награду и характеристики, которые у знаменитого сидельца образцовые с первых дней. Однако, о планах на УДО защита артиста не распространяется.

- Вы только сейчас узнали про фильм? Ничего не могу сказать, кроме как подтвердить: да, Михаила Олеговича можно поздравить, - ответил на звонок kp.ru адвокат актера Петр Хархорин. -. Ефремов еще на прошлой неделе получил эту награду. Но других подробностей не будет: мне запрещено общаться с прессой.

КСТАТИ

Ефремов последовал совету батюшки

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион еще год назад, когда Ефремов впервые услышал приговор, призвал его читать Евангелие в колонии и равняться на Достоевского.

- Это не конец света и не конец жизни, надо будет научиться жить в новых условиях и дождаться освобождения. А самое главное - возьмите с собой Евангелие, и читайте его каждый день, - отметил священнослужитель в эфире телеканала "Россия 24", напомнив о примере Достоевского. Писателя приговорили к восьми годам заключения, четыре из которых пришлись на каторжные работы. Единственным, что ему разрешалось читать, было Евангелие.

Как отметил тогда представитель РПЦ, Достоевский внимательно изучил книгу и сделал множество пометок. Написанное в ней перевернуло жизнь классика, и после заключения он стал другим человеком.

- Вот я очень хотел бы вам, Михаил Олегович, пожелать, чтобы вы читали Евангелие и чтобы Евангелие также перевернуло вашу жизнь, - заключил митрополит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Три варианта для освобождения

Как рассказывал kp.ru после кассации Петр Хархорин, у артиста есть три варианта развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.

По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По подсчетам юриста, так Ефремов может выйти в середине 2023 года.

Прошение о помиловании можно подать через год от начала заключения. По срокам, это уже можно делать. "Но входит ли это в наши планы, пока лучше не спрашивайте", - ушел от ответа адвокат.

Обжалование также возможно, но уже без судебных заседаний (сроки освобождения - на усмотрение судей). "Если Михаил Олегович согласится, то будем работать в этом направлении", - говорил Хархорин.

Пояснение «КП»: если все эти меры окажутся бесполезны, то судя по документам, оказавшимся в распоряжении редакции, артист выйдет на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО.