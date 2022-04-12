Правительство продлило срок действия водительских удостоверений на три года

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Срок действия национальных водительских удостоверений и ряда других разрешительных документов автоматически продлевается на три года. Это позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и предпринимателей. Об этом сообщил во вторник премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики.

Автоматически продлены будут водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, на год будет продлен:

1. Срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

2. Срок действия отдельных санитарно-эпидемиологических заключений.

3. Срок действия свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Михаил Мишустин также рассказал, что кабмин выделит 35 млрд. рублей на льготную кредитную программу для застройщиков. Банки будут предоставлять кредиты застройщикам по ставке не выше 15% годовых. Возмещать недополученные доходы банкам будет государство. В правительстве считают, что такая мера поддержки позволит снизить вероятность срыва сроков ввода объектов. Строительные компании смогут возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Будет упрощено и предоставление различных земельных участков. Так, граждане получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше арендовали у государства для ведения хозяйства. Кроме того, физические и юридические лица смогут без торгов взять земельные участки в аренду для создания производства в сфере импортозамещения.