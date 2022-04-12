Константин Райкин: «Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему»

Народный артист подтвердил своё увольнение с поста художественного руководителя Высшей школы сценического искусства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно, что ректор Высшей школы сценических искусств (именно так официально называется театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин ликвидировал должность художественного руководителя вуза. Долгое время её занимал Константин Райкин.

- Эта должность была упразднена господином Полянкиным, - сказала Константин Аркадьевич в своем видеообращении. - Ситуация довольно давно развивалась. К ней я готов. Поэтому я говорю об этом с улыбкой. Сейчас я работаю с юристами.

Это случай моей абсолютной правоты, потому что я хочу преподавать. Я 50 лет преподаю и буду это продолжать. В этой школе я уже подготовил два выпуска артистов. Часть из них замечательно работают в театре «Сатирикон» (которым руководит Константин Райкин – Ред.). Поэтому эта такая для меня очевидная правота не только моя, но и всего нашего педагогического состава. И всех студентов. А этот человек (Полянкин) даже не заходит в институт. Его не было на протяжении нескольких лет, он не знает ни одного студента, не видит ни одной работы, не посещает ни экзамены, ни дипломные спектакли. Он руководит на расстоянии путем запретов, приказов, бумажек… Ничего не понимая и разрушая все целенаправленно. Поэтому я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни.

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