Фриске показала дочь: «Есть какое-то сходство с Платоном Шепелевым»

Сестры Жанна и Наталья Фриске очень похожи. У их детей тоже есть сходство. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12 апреля Наталья Фриске выписалась из роддома. 35-летняя Фриске впервые стала мамой пять дней назад. Дочь Натальи Фриске появилась на свет в московском родильном доме №8 ГКБ им. В.П. Демихова. Малышка у Фриске получилась крупная: вес 4 кг 470 граммов, рост 58 сантиметров.

Из роддома Наталья с новорожденной дочерью поехала к родителям – в их загородном доме уже готова детская для малышки. Кроватку собирал лично отец Натальи – Владимир Фриске. С отцом своего ребенка Наталья Фриске рассталась еще на третьем месяце беременности – не сошлись характерами; и ничуть об этом не жалеет. Помогать новоиспеченной маме с малышкой будут родители – Владимир и Ольга Фриске. Наталья скрывает имя ребенка: «Обязательно расскажу, как назвала дочу, когда получу свидетельство о рождении». Уже известно, что малышку не станут называть Жанной. Сестра Натальи известная певица Жанна Фриске умерла в 40 лет от онкологического заболевания, через два года после рождения сына Платона. Мальчика сейчас воспитывает его отец телеведущий Дмитрий Шепелев. Из-за ссоры Дмитрия Шепелева и родных Жанны, семья Фриске не участвует в воспитании Платона.

Наталья Фриске с папой и мамой, которые очень ждали рождение внучки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Владимир и Ольга Фриске будут нянчить внучку. Наталья при выписке из роддома опубликовала в соцсетях первое фото малышки – ее руку. Владимир Борисович был словоохотливее и описал внучку: «Богатырша. Похожа на маму - в нашу породу! Губы такие полные, щечки красные, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном…» Интересно, что Жанна родила сына Платона 7 апреля 2013 года в Майами. А ее младшая сестра родила дочь 8 апреля 2022 года в Москве.

У семьи Фриске были мысли уехать в полном составе в Майями – Наталья смогла бы доходить последние месяцы беременности рядом с океаном, где отличная погода и родить в США. Но в последний момент от этой затеи отказались. Рожали на родине. В Москве у опытного репродуктолога Наталья Фриске делала ЭКО, самостоятельно забеременеть женщина не могла. У Наташи было три замерших беременности (2011, 2014 и 2015 годы), неудачное ЭКО в 2017-м из-за генетической несовместимости с мужем. После этого Наталья Фриске развелась с супругом Сергеем Вшивковым. Однако мечта стать мамой у женщины осталась главной в жизни. И вот в 2021-м году – удача с первой попытки ЭКО. Кстати, у Жанны Фриске (вопреки слухам) ЭКО не было – естественная беременность. «Этот ребенок для меня долгожданный, но не запланированный», - говорила Жанна Фриске во время беременности.

Наталья Фриске думала, как и Жанна рожать в Майами. Но осталась в Москве. Фото — из палаты роддома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья опубликовала фото руки дочери. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А Наталья Фриске мечтает позже еще раз стать мамой: «У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа».