Россия и Казахстан развивают космические технологии

Фото: РОСКОСМОС

61 год назад состоялся первый полёт человека в космос. Этот день в России и Казахстане празднуют особенно торжественно. 12 апреля 1961 года стартовавшая с полигона в Кызылординской области Казахстана ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1» с лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным. С тех пор о космодроме Байконур знает вся планета. В 1968 году Международная авиационная федерация присвоила празднику международный статус. А в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвящённую полувековому юбилею выхода человека в космическое пространство, и объявила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

«Исторический шаг был сделан на земле Казахстана»

Для Казахстана и России День космонавтики имеет особое значение. За десятилетия существования космодрома Байконур с его стартовой площадки на орбиту было отправлено 150 покорителей Вселенной. В минувшем году, когда отмечался юбилей полёта Юрия Гагарина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «60 лет назад в истории человечества состоялось событие непреходящего значения – начался дерзновенный штурм космического пространства. Покорение космоса и первый полёт советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина стали ярким символом небывалого прогресса всей мировой науки. И этот исторический шаг был сделан здесь, на земле Казахстана».

Фото: РОСКОСМОС

Республика Казахстан является родиной полётов в космос, именно с космодрома Байконур стартовали все советские и российские запуски космических кораблей. В 1991 году Токтар Аубакиров стал первым космонавтом-казахом. Талгат Мусабаев побывал на орбите трижды, его общий «космический стаж» составляет почти год, при этом 43 часа он провёл в открытом космосе.

А первым космонавтом независимого Казахстана в 2015 году стал Айдын Аимбетов. Вот что генерал-майор ВВС сказал в интервью порталу Zakon.kz:

«Я первый раз оторвался от Земли, когда сам поднял самолёт. Это было просто сказочное ощущение. Любой пилот подтвердит, что это просто фантастические эмоции, когда адреналин зашкаливает. Как будто у тебя выросли крылья. А второй эмоциональный взрыв я испытал, когда впервые на ракете стартовал в космос. Я пережил невероятные эмоции, когда осознал, что задача десятков лет достигнута, и что я нахожусь на орбите. Тогда я испытал большую гордость за себя, за своих друзей, которые меня поддерживали, за родных и, конечно же, за силу конструкторской мысли специалистов, которые сделали такой корабль».

По словам Айдына Аимбетова, в космосе нет понятий день и ночь, станция совершает оборот вокруг Земли 16 раз в сутки, космический день и космическая ночь длятся примерно 45 минут, восход и закат продолжаются не больше минуты.

«Как поётся в одной известной песне: «И снится нам не рокот космодрома». Могу на сто процентов эти слова подтвердить: мне снилась Земля, – говорит космонавт. – А сейчас наоборот – я на Земле, а мне снится космос».

Сегодня Айдын Аимбетов возглавляет компанию «Казахстан Гарыш Сапары», профилем которой является внедрение космических технологий, продукции и услуг.

«У нас внедрён космический мониторинг, и это уже большое достижение. Мы его можем применять, например, в недропользовании. Наша страна богата всеми полезными ископаемыми, которые есть в таблице Менделеева. Плюс – мы можем определять по спектральному анализу флору полей пшеницу, овёс, рожь, кукурузу. Не только на территории Казахстана, но и по всему миру. Наши спутники могут отснять любую часть планеты. Наша организация может давать прогноз урожайности не только на нашей территории, но и на других географических пространствах. Имея прогноз урожайности в год, можно делать определённый анализ, сколько будет стоить пшеница, сколько будет стоить кукуруза, это очень широкое направление деятельности», – говорит генерал-майор Аимбетов.

«Сотрудничество в космосе продолжается»

Наряду с Россией Казахстан является государством-преемником космической державы СССР. Национальное аэрокосмическое агентство республики было создано указом первого президента Нурсултана Назарбаева 11 сентября 1991 года практически одновременно с провозглашением Независимости. В 2007 году президент Казахстана поставил цель – создать в республике самодостаточную космическую отрасль. За прошедшие пятнадцать лет Казахстан прошёл в развитии космической сферы путь, который у многих стран занимал десятилетия. Созданы предприятия стратегических направлений космической деятельности, конструкторско-технологическое бюро космической техники. Выращены научные кадры, ВУЗы Казахстана выпускают специалистов в области космических технологий. Введены в эксплуатацию орбитальные группировки спутников связи и аппаратов дистанционного зондирования. Подавляющее большинство потребителей космических данных – центральные и местные органы власти, включая силовые ведомства и правоохранительные структуры. Работает система спутниковой навигации, конструкторско-технологические бюро космической техники с опытным производством, сборочно-испытательный комплекс.

Открыт Национальный центр космических исследований и технологий, объединяющий научные институты. Наряду с развитием традиционных направлений в области астрофизики и ионосферы Земли центр ведёт прикладные исследования по разработке отечественных образцов космической техники. В области исследования космоса Казахстан активно сотрудничает с Россией, Францией, Германией, Китаем, Индией, Великобританией, Израилем, Нидерландами, Швецией, Японией, Южной Кореей, Тайландом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Канадой.

Совместный российско-казахстанский проект ракетного комплекса «Байтерек» имеет для республики стратегическое значение, обеспечивая развитие комплекса Байконур.

Народный Герой Казахстана Айдын Аимбетов позитивно оценивает перспективы сотрудничества наших стран в космической области.

«Я повторю слова наших руководителей – вашего Дмитрия Рогозина (Роскосмос) и нашего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, недавно заявивших о том, что сотрудничество в космосе продолжается. У нас есть ряд проектов, над ними мы работаем. И будем продолжать работу», – говорит казахстанский космонавт.