Родственники плененного в Мариуполе британского солдата просят относиться к нему гуманно

Эйден не первый раз выступает в рядах «иностранного легиона» Фото: соцсети

В Мариуполе сдались в плен российским войскам 1026 бойцов 36-й отдельной морской пехотной бригады ВСУ. В их рядах, как и ожидалось, обнаружились иностранцы. Один из них - 28-летний британский поданный. Уроженец Ноттингема Эйден Аслин, оказавшись впервые на Украине в 2018 году, взял себе позывной, который наверняка понравился бы украинским сослуживцам, - CossackGundi (Казак Гунди). Как рассказывают британские СМИ, на Украину Эйдена привела не жажда крови, а любовь - Эйден влюбился в жительницу Николаева и решил ради нее перебраться в незалежную, где получил второе гражданство.

При этом Эйден не первый раз выступает в рядах «иностранного легиона»: например, до Украины он успел повоевать в Сирии в составе курдских Отрядов народной обороны (YPG), поддерживаемых США.

Об участии британца в боевых действиях в Донбассе впервые написал The Times в конце марта. Эйден рассказал, как стойко пережил артиллерийский обстрел в Мариуполе и даже угрозу смерти от рук элитных российских подразделений.

«Я все еще жив, - гордо рапортовал в соцсетях Аслин. - Мы все еще контролируем город».

Правда, в итоге контроль над Мариуполем был утрачен, а боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ - ред.) и солдаты ВСУ были загнаны в промышленную агломерацию «Азовсталь».

- Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия, чтобы сражаться, - рассказала журналистам мать Эйдена Эмма Варди.

О готовящейся капитуляции британец предупредил своих подписчиков в соцсетях: «Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским силам. У нас нет ни еды, ни боеприпасов».

Накануне Козак Гунди и другие морпехи приняли решение уходить из окружения. Уже потом, оказавшись в плену, они сказали российским военным, что у них не было никакой информации о том, что можно было добровольно сдаться.

Теперь близкие Эйдена через британские таблоиды взывают к российским властям пожалеть их мальчика, памятуя о предупреждении президента России Владимира Путина, что на иностранных наемников в Донбассе Конвенция о военнопленных не распространяется.

- Айдена называют наемником, но это неправда, он поступил на службу в украинскую армию четыре года назад и имеет двойное гражданство, - рассказал Daily Mail младший брат Натан Вуд. - Если Эйден у русских в плену, мы хотели бы напомнить о Женевской конвенции и попросить относиться к нему и другим солдатам гуманно и достойно.

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