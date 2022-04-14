Самый юный маньяк в истории снова на свободе

В сентябре 1993 года Эрику Смиту предъявили обвинение в убийстве

Американская Фемида известна своей суровостью. США – одна из немногих стран мира, в которой не отменена смертная казнь, плюс наказания по разным статьям, к которым приговорен осужденный, не поглощают одно другое, а суммируются. Так что в Штатах никого не удивляют приговоры «размером» в 200 или даже 500 лет тюрьмы.

Эрика Смита ни к смертной казни, ни к пожизненному заключению в тюрьме не приговаривали: за убийство 4-летнего ребенка он получил 28 лет за решеткой. Сравнительно мягкий приговор за ужасное преступление, потрясшее Америку, убийца получил лишь потому, что на момент совершения преступления сам был подростком – ему было всего лишь 13 лет.

Прощальный поцелуй

В маленькой Савоне (штат Нью-Йорк) до того злополучного дня родители спокойно отпускали своих детей без присмотра в школу и на прогулки: в деревушки все знают друг друга в лицо.

Дорин Роби уже не в первый раз позволяла своему 4-летнему сыну Деррику бегать в соседний парк, чтобы поиграть там с друзьями. Вот и 2 августа 1993 года Деррик сказал маме: «Все в порядке, мама, я дойду сам» и поцеловал ее со словами «я люблю тебя». Никаких дурных предчувствий у Дорин в тот момент не было и в помине.

Они появились, когда на горизонте показались дождевые тучи. Оставив младшего сына в кровати, под ливневыми струями она побежала в парк, но Деррика нигде не было. Опрошенные полицией рассказали, что в парке его в этот день не было.

Ужасная находка

Тело Деррика нашли в лесу, в паре сотен метров от парка. Ребенок был избит, задушен. Убийца изнасиловал его веткой дерева, а в раны налил газировку, которую достал из рюкзачка малыша.

Савона погрузилась в ужас: родители перестали выпускать детей на улицу, а полицейские начали расследование.

Поначалу они были уверены, что Деррика убил кто-то из взрослых. Они проверили всех, проживавших в округе, кто хоть когда-либо подозревался в педофилии. Розыск предполагаемо преступника велся и в соседних городах. Параллельно стражи порядка опрашивали всех, кто мог видеть мальчика на пути в парк.

Среди возможных свидетелей был и 13-летний житель Савоны Эрик Смит. Подросток сам вызвался рассказать полицейским о том, что видел Деррика, когда ехал на велосипеде мимо леса. Он точно описал одежду мальчика и его рюкзак.

После анализа проведенной реконструкции событий следователи поняли, что Смит не мог видеть Деррика с указанного им места. Им показалось, что он знает гораздо больше, чем рассказывает.

Страшное признание

Родителей Эрика тоже не покидала уверенность в том, что их нервничающий сын чего-то не договаривает. Они умоляли его рассказать все, даже самые незначительные подробности полицейским. И в какой-то момент сдавшийся Эрик произнес: «Прости, мама. Мне очень жаль. Это я убил этого маленького мальчика».

Родители сразу позвонили в полицию. Арест 13-летнего подростка стал национальной сенсацией: американцы были озадачены тем, как такой молодой мальчишка мог совершить столь отвратительное преступление.

Смит признался, что заманил мальчика в лес, задушил его, а затем проломил его голову камнем, после чего надругался над телом.

В сентябре 1993 года Эрику Смиту предъявили обвинение в убийстве.

Без снисхождения

Адвокат несовершеннолетнего обвиняемого строил стратегию защиты на том, что его подзащитный «страдает психическим заболеванием, одним из проявлений которого являются внезапные приступы ярости». А причиной этого заболевания стали постоянные насмешки одноклассников над рыжеволосым Эриком: они дразнили его за конопатость и очки с толстыми линзами. Над одном из допросов юный Смит также намекнул, что издевательства над ним имели место быть и дома, но так и не рассказал, в чем они заключались.

На заседаниях суда, многие из которых транслировались в прямом эфире на всю Америку, Эрик молчал. Казалось, что ему вообще нет никакого дела до происходящего вокруг. Никакого раскаяния он не высказывал.

Следствие и суд длились почти год, и в августе 1994-го после нескольких часов обсуждения жюри присяжных вынесло свой вердикт – Смит виновен в убийстве, а все попытки оправдать его деяния психическим расстройством являются несостоятельными.

Судья отправил Эрика в тюрьму на 28 лет. И до 21-летнего возраста ему предстояло отбывать свой срок в специальном заведении для несовершеннолетних, после этого его надлежало перевести в тюрьму для взрослых. От электрического стула и пожизненного заключения Смита спас только его возраст.

Борьба за свободу

Приговор, вынесенный судом Эрику Смиту, допускал его условно-досрочное освобождение. И почти сразу же убийца стал добиваться выхода на свободу.

Каждые два года (такую периодичность определяет американское законодательство) он подавал соответствующие прошения. Десять из них были отклонены. Каждый раз комиссия по условно-досрочному освобождению приходила к выводу, что Смит недостаточно раскаивается за совершенное им злодейство.

Эрик призвал на помощь прессу. И в 2004 году на всю страну зачитал на камеры свое заявление: «Привет. Вы впервые узнали обо мне 11 лет назад. Я знаю, что мои действия вызвали ужасную потеряю, и я искренне об этом сожалею…». Заодно он повторил историю о якобы пережитых издевательствах, и в очередной раз без каких-либо подробностей намекнул, что они имели место быть не только в школе, но и в семье.

Не поверили ему и в 2009 году, когда он дал интервью CBS News. Смиту было уже 30, и он говорил, что вообще не хотел убивать Деррика, а его гнев просто был направлен «на мальчиков, которые его дразнили».

В 2021 году убийца предстал перед комиссией в одиннадцатый раз. Он рассказал ей, что хотел бы закончить колледж и стать электриком или плотником. Сообщил также, что помолвлен: его невеста учится на адвоката, а познакомились они, когда та написала ему в рамках работы над исследованием на тему ювенальной юстиции.

На этот раз комиссия удовлетворила его просьбу, обосновав свое решение хорошим поведением Смита тюрьме и оценками риска повторения им содеянного.

Разное детство

В прошлом месяце Эрик Смит вышел за ворота тюрьмы после 28 лет несвободы. Ему позволили поселиться в Нью-Йорке, обязав его пожизненно находиться на положении условно-досрочно освобожденного преступника. Мать Смита продолжает жить в Савоне, где на входе в городской парк, поставили монумент работы двоюродного деда Деррика. На постаменте, на котором стоит фигура маленького мальчика, сделана надпись «Это напоминание о том, каким должно быть детство».