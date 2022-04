Теперь каждый желающий может писать почерком Трампа

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Созданное в 1990 году Лондонское креативное агентство Jones Knowles Ritchie разработало «шрифт Трампа». Отныне каждый желающий может написать записку почерком 45-го президента США.

Для того, чтобы почувствовать себя Трампом, достаточно перейти на сайт и набрать текст, а буквы тут же преобразуются в почерк экс-главы Белого дома.

Примечательно, что после завершения работы, документ с текстом можно будет скачать и распечатать.

Для образца шрифта была взята записка, написанная Трампом в 2019 году накануне запуска процедуры импичмента. Именно тогда президент написал на бланке Air Force One довольно бессмысленную фразу: «Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid-pro-quo. Скажите Зелинскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – Ред.) сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США».

В английском языке латинский фразеологизм quid pro quo («нечто за нечто») обычно используется в смысле «услуга за услугу». Хотя смысл записки это не очень-то проясняет.

Тем не менее, специалисты Jones Knowles Ritchie взяли за основу для создания «шрифта Трампа» именно этот текст, а любое послание будет автоматически заканчиваться словами «This is the final word from the Pres. of the U.S.» – «Это последнее слово президента США».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп заявил об ухудшении физического и психического состояния Байдена

При этом состояние Соединенных Штатов тоже ухудшается, считает Дональд Трамп (подробнее)