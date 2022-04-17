Сержант Олег Борисов прикрыл в бою танком троих раненых военнослужащих

Российские военнослужащие демонстрируют в ходе спецоперации по денацификации Украины абсолютную уверенность в победе. Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие демонстрируют в ходе спецоперации по денацификации Украины абсолютную уверенность в победе. Танкисты несколько лет оттачивали свое боевое мастерство на соревнованиях «Армейские международные игры» и «Танковом биатлоне», а снайперы не раз побеждали в конкурсе «Снайперский рубеж». Сказывается опыт полученный в Сирии.

Недавно в «Танковом биатлоне» появился новый элемент: теперь экипажи также выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Напомним, 8 марта в Минобороны России рассказали о трех российских танкистах, которые проявили смекалку в динамично развивающемся бою. Экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов отбил атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск.

«Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом танка было уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась. Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и боевую технику и материальные запасы бригады», - говорится в наградном листе.

ПОД ОГНЕМ ВОССТАНОВИЛ ЛИНИЮ СВЯЗИ

Майор Петр Точилкин.

Майор Петр Точилкин. Фото: Минобороны РФ

«Начальник связи артиллерийской бригады майор Петр Точилкин выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах артиллерийской бригады. В инициативном порядке в дополнение к имеющимся средствам радиосвязи обеспечил абонентов бригады терминалами спутниковой связи, что позволило снизить эффект от применения противником постановщиков помех. В ходе попытки уничтожить командный пункт бригады украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи и линий связи. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, Петр вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению. Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Петра Точилкина, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов».

ПРЕВРАТИЛ ГОРЯЩИЙ ТАНК В ОГНЕВУЮ ТОЧКУ

Лейтенант Александр Бялик.

Лейтенант Александр Бялик. Фото: Минобороны РФ

«В ходе совершения марша батальонно-тактическая группа танкового полка, в составе которой действовал танковый взвод

лейтенанта Александра Бялика, обнаружила вооруженное формирование украинских националистов и с ходу приступила к их уничтожению. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой с боевиками, нанося существенный урон и выдавливая противника с занимаемых рубежей. Продвигаясь далее вглубь обороны неонацистов, танк Александра подорвался на вражеской мине, в результате чего танк потерял ход и загорелся. Александр продолжил вести огонь по противнику из обездвиженной и горящей боевой машины. После окончания боезапаса лейтенант Александр, действуя мужественно и не теряя самообладания, приказал личному составу эвакуироваться из горящего танка, занять оборону и вести бой с националистами, а сам под огнем противника эвакуировал раненого механика-водителя, тем самым сохранив ему жизнь. Перемещаясь в пешем порядке под минометным и стрелковым огнем противника, лейтенант Бялик со своим экипажем обнаружил и уничтожил 3 позиции националистов. Доставив раненого механика-водителя в безопасное место экипаж Александра Бялика вернулся в зону боевых действий, продолжив вести бой с врагом».

ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ НА БРОНЕ ТАНКА

Сержант Олег Борисов.

Сержант Олег Борисов. Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка под командованием сержанта Олега Борисова выполнял боевую по поддержке мотострелковых подразделений, наступающих на позиции украинских националистов. Умело маневрируя на местности, в бою экипаж сержанта Борисова точным огнем из танка уничтожил 3 боевых машины пехоты противника и более 20 радикально настроенных боевиков, в том числе и иностранных наемников. Продвигаясь по полю боя Олег заметил 3 раненых военнослужащих мотострелкового подразделения, не способных самостоятельно выбраться из-под обстрела. Прикрыв раненых бойцов танком от огня противника, сержант Борисов лично переложил пострадавших на броню и эвакуировал их в укрытие, где им оперативно оказали медицинскую помощь.

Благодаря мужеству, профессионализму и отваге сержанта Олега Борисова и умелому руководству удалось нанести значительный урон противнику, а также спасти жизни раненым российским военнослужащим».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проведет культурно-просветительский проект «Zа Правду до Победы!». Это значимое событие, направленное на поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации и Росгвардии при проведении специальной военной операции.

В проекте, организованном Главным военно-политическим управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, в художественной форме рассказывается о причинах и истории возникновения украинского национализма. Его основу составляет театральная постановка, раскрывающая исторические параллели между событиями на Украине в период с 1920 года по настоящее время. Идея проекта определяется на протяжении всей программы лозунгом «Zа Правду до Победы!».

«Сегодня, в условиях беспрецедентного информационного давления на нашу страну, как никогда важны единство духа, уверенность в достижении цели. Культурно-просветительский проект «Zа Правду до Победы!» противопоставляет информационной лжи правду о мужестве и героизме российского воина», - подчеркнул начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор юстиции Виктор Салатов.

В проекте принимают участие артисты театра Росгвардии, солисты и музыканты творческих коллективов войск национальной гвардии, деятели культуры и искусства.

Мероприятия пройдут в Московской, Смоленской, Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым в апреле-мае 2022 года. Их посетят военнослужащие и сотрудники Росгвардии, члены их семей и участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена».

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