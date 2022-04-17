«Ухаживать нужно за кустиками»: После отъезда Пугачевой в Израиль ее внук занял замок Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле. Фото: соцсети.

Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля покинули Россию и уехали в Израиль. Судя по всему, возвращаться на родину в ближайшее время звездное семейство не намерено. После отъезда певицы и юмориста принадлежащий Галкину замок в подмосковной деревне Грязь некоторое время пустовал. Просторное жилище примадонны и ее мужа выглядело заброшенным. Но с недавних пор все изменилось: в замке появились новые жильцы. Особняк Максима Галкина занял внук Пугачевой Никита Пресняков.

Замок Галкина в деревне Грязь после отъезда четы за границу некоторое время пустовал. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сын Кристины Орбакайте решил воспользоваться отсутствием бабушки и ее мужа. Никита переехал в замок вместе с женой Аленой Красновой. Судя по всему, роскошный особняк, стоимость которого специалисты оценивают в 10 миллионов долларов (по нынешнему курсу - около 800 миллионов рублей), пришелся по вкусу наследнику певицы и его избраннице. Молодая пара с комфортом устроилась в поместье юмориста. Еду им готовит личный повар.

Пугачева и Галкин забрали с собой детей Гарри и Лизу, и готические интерьеры опустели. Фото: соцсети.

О том, что в доме Галкина появились новые постояльцы, рассказала бывшая домработница Пугачевой.

- Никита (внук) с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать, - объяснила "МК" экс-сотрудница Аллы Борисовны Людмила Дороднова.

Теперь в замке Галкина живут внук примадонны Никита Персняков и его жена Алена. Фото: соцсети.

Никита Пресняков отказался уезжать за границу по примеру своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина. Молодой человек заявил, что прекрасно чувствует себя в России. Недавно он съездил отдохнуть в Сочи и пришел в восторг от сервиса и развлечений черноморского курорта.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова с детства был баловнем судьбы. Никита со своей женой Аленой никогда не жил в съемных апартаментах. Любимая бабушка Алла Борисовна давно подарила ему собственное жильё. Четырехкомнатная квартира внука Пугачевой располагается в самом центре Москвы, на Лубянке. Кроме того, заботливая родственница оплатила шикарный ремонт в ней.

Внук Пугачевой с юности был обеспечен всем необходимым. Бабушка подарила ему четырехкомнатную квартиру на Лубянке и сделала в ней дизайнерский ремонт. Фото: соцсети.

Правда, шумной Москве Никита и Алена всегда предпочитали жизнь за городом. Благо, для этого у них есть бывшая дача Пугачевой. После того, как певица переселилась к мужу Максиму Галкину в деревню Грязь, ее загородный дом перешел в распоряжение внука. Это особняк в поселке Малые Бережки на Истринском водохранилище, где Никита Пресняков провел все свое детство и где встретил Алену. Краснова – дочь состоятельного бизнесмена, у ее семьи есть загородный дом по соседству с участком Пугачевой.

Теперь Никита и Алена обживаются на новом месте, в замке Галкина в деревне Грязь. Молодые супруги не раз говорили, что пока не думают о детях – им хочется пожить для себя.