Моргенштерна и его жену подозревают в обмане с разводом ради хайпа

Супруги поженились в сентябре прошлого года. Фото: соцсети.

Рэпера Моргенштерна и его жену Дилару Зинатуллину обвинили в фиктивном разводе. Поклонники пары уверены, что музыкант и его супруга специально заявили о расставании ради хайпа. Слухи о разрыве пары появились в начале апреля. А затем эту новость подтвердила и сама Дилара. Однако сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что экс-супруги по-прежнему живут вместе. В соцсетях появились кадры с концерта рэпера в Израиле, на котором присутствовала Дилара. После концерта Моргенштерн и Зинатуллина сели в автомобиль и уехали вместе.

Пользователи соцсетей подозревают, что пара придумала историю с разводом ради продвижения нового трека Моргенштерна «Се ля ви». Алишер и его жена пока не комментируют эти слухи. Впрочем, некоторые поклонники музыканта считают, что рэпер и его спутница могли действительно разойтись, но остаться друзьями.

Супруги поженились в сентябре прошлого года. В видео на своем Youtube-канале Дилара сообщила, что причиной стали рутина и повседневность: их любовная лодка разбилась о быт. Окончательную точку в их браке поставил отъезд за границу.

В декабре Моргенштерн и Дилара уехали в Дубай. 24-летний рэпер объявил, что навсегда покинул Россию и собирается обосноваться за границей. На днях Дилара опубликовала видео, в котором подтвердила развод. Она была замужем за артистом всего семь месяцев.

- Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли, - сообщила 22-летняя Зинатуллина.

По словам жены Моргенштерна, отъезд ха границу только ухудшил их отношения.

- Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже, - сообщила Дилара.

Девушка призналась, что ее муж не выдержал испытание славой. Когда-то она влюбилась в простого парня, еще никому не известного. Но он прославился и сильно изменился.

- Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна, - заявила она.

Сейчас, как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», рэпер прошел процедуру репатриации и получил израильское гражданство. Исполнитель утверждает, что у него есть еврейские корни со стороны матери.