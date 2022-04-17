Двигатель бронетранспортера в поле меняют за восемь часов

Личный состав работает в три смены. Фото: стоп-кадр видео МО

Российские военнослужащие под освобожденным селом Донбасса развернули пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Ремонтная база находится в 15-20 километрах от района выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.

- Соблюдая все принципы маскировки, российские военнослужащие могут проводить работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, - отмечают в Минобороны России.

Личный состав работает в три смены и выполняет регламентные работы по смене масел и жидкостей на технике, замене вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов. Специалистам подразделения на замену двигателя бронетранспортера БТР-80 требуется не более 8 часов.

С поля боя эвакуируется на только своя техника, но и трофейная. Ее после обслуживания и проверки также пускают в бой.

За короткое время существования базы военнослужащие подразделения восстановили более 12 единиц трофейной техники Вооруженных сил Украины. Это танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, которые получили слабые повреждения или были брошены противником.

В настоящий момент российские военные проводят восстановление украинских танков, получивших огневое поражение противотанковыми управляемыми ракетами российского производства. В ближайшее они будут переданы подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

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