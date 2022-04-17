Алла Пугачева опровергла слухи о своём «предынфарктном состоянии»

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Накануне некоторые СМИ опубликовали сообщение о госпитализации Аллы Пугачевой, которая сейчас живет в Израиле. Якобы Алла Борисовна попала в больницу в предынфарктном состоянии. На нее плохо подействовал переезд из России. Напомним, вскоре после начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой улетели на землю обетованную. В Израиле они находятся уже почти полтора месяца.

Весь вчерашний день никто из близких друзей народной артистки СССР не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о её болезни. И вот наконец Пугачева решила их развеять сама.

Максим Галкин записал видео из местного кафе, где за столиком сидят Алла Борисовна, Гарри и Лиза и друзья семьи Пугачевой-Галкина. На «госпитализированной» Алле Борисовне остановилась камера. Пугачева с бокалом красного вина в руке поздравляет всех с Вербным воскресеньем. Она широко улыбается.

Вербное воскресенье православные отмечают сегодня 17 апреля. Значит, Пугачева во всей красе не в больнице, а в кафе. И с ней все в порядке.

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