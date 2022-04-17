Россияне упрекают загоревшего Ивана Урганта за "предательство" и "трусость"

Иван Ургант по случаю своего 44-летия и 10-летия шоу "Вечерний Ургант" вышел на связь с поклонниками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Ургант по случаю своего 44-летия и 10-летия шоу "Вечерний Ургант" вышел на связь с поклонниками. Телеведущий разместил фотографию, на которой предстал загоревшим. Под ней он лаконично написал: "44/10". Однако не все россияне оставили в адрес кумира слова поддержки и поздравления.

Иван Ургант вернулся в Москву из Израиля, где провел отпуск с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками - Валерией и Ниной. Заметно отдохнувший и загоревший телеведущий ждет не дождется, когда его детище - шоу "Вечерний Ургант" вернется на экраны. Ну а пока этого не произошло, артист старается выходить на связь с народом при помощи соцсетей.

16 апреля Ивану исполнилось 44 года. В свой день рождения он решил прервать молчание и выйти на связь с поклонниками. Фанаты, увидев свежее сообщение от кумира, поспешили засыпать его вопросами.

Одни поклонники поздравили именинника. Другие сообщили, что скучают по нему и его шоу, которое больше месяца не выходит в эфир Первого канала. Третьи же разразились гневной отповедью и шлют в адрес звезды проклятия.

"Ваня, вас очень не хватает", "Скучаем!", "Будьте здоровы!", "Дезертировал, Ванек? Бабушке на том свете стыдно за такого патриота... Взять и свалить в трудное и судьбоносное для России время трусливо так!", "Трус", "Совесть не грызет?", "Жаль, разочаровал", "Хорошо, хоть бабушка этого не увидела. Если бы она знала, как ее внук предал Россию в самый трудный момент!. Нельзя так с Родиной", "Предательство любят многие, кому это выгодно. Но предателей не любит никто", "Иван, все будет хорошо. Вы нам нужны", "Бессовестный, тьфу", - пишут россияне.

Напомним, Иван Ургант уехал из России в конце февраля. Телеведущий вместе с семьей отдыхал в Израиле. Злые языки утверждали, что возвращаться на Родину он не собирается. Сам шоумен отрицал слухи об эмиграции. Он даже выступил с сообщением о том, что скоро вернется из отпуска. А чуть позже сообщал, что очень соскучился по работе и надеется вернуться в эфир. "Я люблю работу не потому, что меня узнают на улицах, а потому, что я ее действительно люблю", - делился Иван.