Никита Михалков обратился к Хаматовой, Пугачевой и другим сбежавшим из России артистам

Никита Михалков в эфире авторской передачи "Бесогон". Фото: Кадр видео

Никита Михалков считает себя настоящим патриотом России. Знаменитый режиссер не собирается никуда уезжать. Он с осуждением говорит о тех артистах, которые под самыми разными предлогами бежали из страны.

Никита Михалков едко поддел сбежавших из России знаменитостей. "Высшая свобода - это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор", - сказал он в эфире авторской передачи "Бесогон".

После чего поставил в эфире песню Андрея Куряева "Не живи с нелюбимой страной". Пока длилась композиция, в которой есть слова: "Если ты раздражен и обижен, не ругайся, не брызгай слюной. Лучше будь благородно возвышен - не живи с нелюбимой страной", на экран выводились фотографии Аллы Пугачевой, Земфиры, Андрея Макаревича, Ренаты Литвиновой, Валерия Леонтьева, Чулпан Хаматовой и многих других звезд, которые по тем или иным причинам уехали из России в течение последних двух месяцев.

Отметим, 73-летняя Пугачева в настоящее время находится с семьей в Израиле. Алла Борисовна уверяла, что уехала из России временно, пока у ее младших детей школьные каникулы. Артистка не случайно выбрала Кесарию в качестве отдыха. Этот город носит для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад в местном храме она венчалась с Филиппом Киркоровым. Тут она и ее муж Максим Галкин снимают виллу за миллион рублей в месяц.

Что касается Хаматовой, то актриса прямо сообщила об эмиграции в Латвию. Много лет назад артистка купила под Ригой участок в поселке миллионеров и построила коттедж за несколько сотен тысяч евро.