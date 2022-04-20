Заместитель министра обороны Тимур Иванов проинспектировал строительство базы Каспийской флотилии

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Республике Дагестан развернута масштабная стройка. На берегу Каспийского моря возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, объекты военной и социальной инфраструктуры, жилье, школы и детские сады.

Создание новой военной базы в Каспийске началась после того, как в 2018 году министром обороны России Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна для кораблей в Дагестан.

- Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа, - сообщили в Минобороны России.

Он ознакомился с возведением целого комплекса новых гидротехнических сооружений в Каспийске. На его берегу возводятся северный и южный оградительные молы протяженностью почти 3 километра, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

Иванов также обсудил возведение объектов социальной инфраструктуры с главой Дагестана Сергеем Меликовым на встрече в Доме Правительства республики.

Из разговора стало известно, что 1-й этап строительства базы Каспийской флотилии успешно завершен в прошлом году, благодаря чему корабли КФл заступили на боевое дежурство. До конца текущего года будет завершен второй этап причального фронта.

Одновременно, в Минобороны России приняло решение о строительстве нового военного госпиталя на территории гарнизона для оказания квалифицированной помощи военнослужащим и членам их семей.