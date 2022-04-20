«Прощай оружие!» - говорят херсонцы и сами сдают схроны националистов бойцам Росгвардии

Наши легко находят общий язык с херсонцами Фото: Николай ВАРСЕГОВ

За последние двое суток в городе Херсоне наши военные изъяли и вывезли уже 3 тайника с оружием. Самый крупный обнаружился на заводе «Паллада», который когда-то производил плавучие доки. Но в последние времена простаивал.

НАХОДКА ПЕРВАЯ

Украинские нацисты, уходя из Херсона, устроили в самой глухой заводской промзоне сей оружейный склад. И оставили в городе своих людей - пидпильников (подпольщиков), которые должны совершать диверсии. Оружия оказалось на любой вкус: снайперские винтовки, автоматы АК-74М, гранатометы, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, радиостанции, мины, множество патронов, включая крупнокалиберные.

Наши военные скупы на информацию, но по одной из версий выявить этот склад помогли сознательные местные жители, коих пидпильники принялись вербовать в свое пидпиля (подполье). Но немного на Херсонщине дураков, готовых биться за нациков. Ну а когда пидпильников во главе с начальником отделения полиции херсонского порта Максимом Жарковым повязали, те в свою очередь схрон с оружием охотно сдали. В дому Жаркова помимо гранат и разных стрелялок обнаружили весьма интересные секретные документы от СБУ, которые сейчас изучаются. В документах перечень и гражданских лиц, завербованных украинскими спецслужбами.

НАХОДКА ВТОРАЯ

Примерно таким же образом, благодаря херсонцам с высокой социальной ответственностью, был обнаружен второй склад с оружием в одной из школ города Херсона. Помимо автоматов, ящиков с патронами, разных боеприпасов, там найдено военное снаряжение и много разных медикаментов, столь дефицитных сейчас в Херсоне.

Сказывают, что нацики, завезли в эту школу ящики с боеприпасами среди бела дня и даже не скрывали работу по перегрузке оружия от глаз местного населения. Они явно рассчитывали, что никто не выдаст. Но как показала эта история - простой народ покрывать нацистов не собирается.

НАХОДКА ТРЕТЬЯ

В третьем, и явно еще не последнем, случае трое пидпильников сами пришли сдались, выдав свое оружие: 3 автомата, 20 магазинов и 800 патронов. Они рассудили благоразумно: лучше прийти самим, чем ждать пока за ними придут военные. Уже понятно, что херсонское «подполье» трещит по швам, как и украинская армия по всем фронтам.

А гражданское население, как сказывают военные, все более доверяет нашим и все более готово с нами сотрудничать. И в том, что люди сдают пидпильников и сдают оружие - большая заслуга нашей Росгвардии. Заслуга в том, что росгвардейцы ведут себя очень по-человечески. С уважением к местному населению. Отсюда и ответная реакция местных.

Нашим военным с жителями Херсонщины не надо особо и напрягаться в поисках общего языка, ибо язык у тех и других один — русский.

Кстати, оставили украинские боевики и ряд важных документов. С их помощью русские военные вышли на участников движения теробороны в городе. Это помогло найти схрон с оружием и боеприпасами, оборудованный в подвале жилого многоквартирного дома. Оружие лежало в металлических трубах, залитое монтажной пеной.

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