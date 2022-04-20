Минобороны нанесло 12 ракетных ударов по объектам ВСУ

ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам Фото: REUTERS

- Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор уточнил, что в результате этих ударов с воздуха уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также, в районе населенного пункта Языково ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

- Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.

В это время ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка и Высокий.

Представитель Минобороны также отметил роль российских подразделений противовоздушной обороны. В районе населенного пункта Коровий Яр они сбили украинский вертолет Ми-8, а над Изюм и Новобогдановкой два беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

140 - самолетов.

106 - вертолетов.

498 - беспилотных летательных аппаратов.

254 - зенитных ракетных комплекса.

2397 - танков и других боевых бронированных машин.

261 - установка реактивных систем залпового огня.

1038 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2244 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Многие украинские морпехи могут попасть под суд, а оттуда в колонию. В ходе осмотра городской больницы Мариуполя зафиксированы следы совершения военнослужащими Вооруженных сил Украины преступлений в отношении мирных жителей.

"В ходе сбора доказательств указанной противоправной деятельности военные следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр мариупольской городской больницы № 4, где обнаружили десятки тел мирных жителей. Окончательное количество погибших будет установлено после завершения работ по разбору завалов", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственный комитет России установил, что в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти Донецкой Народной Республики, международных организаций, а также воздействия на принимаемые ими решения командование 36-ой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (в/ч А-2802) неоднократно отдавало подчиненным военнослужащим приказы об обстреле из артиллерийского вооружения и иных видов стрелкового оружия жилых домов, иных объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения г. Мариуполя, а также гражданского населения.

В отношении военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-2802) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).