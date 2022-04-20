Инфляция в России замедлилась в три раза: Какие товары дешевеют, а какие продолжат дорожать

Из хороших новостей: продолжили дешеветь помидоры и бананы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Цены в России продолжают расти. Правда, уже не так быстро. Собственно, именно об этом буквально вчера говорил глава Минэкономразвития Антон Решетников. На заседании правительства во вторник он напомнил, что в начале марта цены повышались на два с лишним процента в неделю. А за неделю со 2 по 8 апреля они выросли на 0,66%. И спрогнозировал, что инфляция будет снижаться и дальше.

Как в воду глядел. В среду вечером Росстат опубликовал данные об инфляции с 9 по 15 апреля. По подсчетам ведомства, цены за этот период выросли на 0,2%. Если брать с начала года, то товары и услуги в России подорожали на 11,05%. А за год, по данным на 15 апреля, цены выросли на 17,54%.

Из хороших новостей: продолжили дешеветь помидоры и бананы (подробнее см. «Только цифры»). Прекратился безумный рост цен на овощи «борщевого набора». Например, если за предыдущую неделю свекла подорожала на 7,44%, то за период с девятого по 15 апреля – на 2,78%. Это, конечно, тоже невесело, но хотя бы темпы снизились. Почти не изменилась цена морковки, а капуста даже подешевела, чего давненько с ней не случалось. Даже сахар потерял в цене - правда, лишь треть процента. А еще продолжила дешеветь техника: телевизоры, пылесосы, смартфоны.

Есть две главные причины замедления инфляции.

1. Курсы валют. Если еще месяц назад доллар и евро стоили 120 и 130 рублей соответственно, то сейчас - на 45-50 рублей меньше. Поэтому и дешевеют (или не так быстро дорожают) импортные овощи-фрукты.

2. Снижение ажиотажа. Все, кто хотел, уже затарились сахаром, гречкой, смартфонами. И если в марте, когда народ сметал все с полок, продавцы поднимали цены (все равно купят), то сейчас начали снижать обратно.

Что будет дальше, предсказать сложно. Но резкого падения рубля в ближайшее время эксперты не ожидают (тьфу-тьфу-тьфу). Да и ажиотажа быть не должно: товарная паника уже закончилась. Так что осмелимся предположить, что причин для резкого всплеска инфляции пока нет. Надеемся, через неделю, после нового отчета Росстата, валидол покупать не придется. К слову, он тоже подешевел.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 подорожавших товаров…

Свекла + 2,78%

Гигиенические прокладки + 2,43%

Туалетное мыло + 2,4%

Сухие корма для домашних животных + 2,18%

Яблоки + 2,01%

Рис + 1,98%

Зубная паста + 1,85%

Хозяйственное мыло + 1,78%

Репчатый лук + 1,78%

Туалетная бумага + 1,58%

И ТОП-5 подешевевших*

Помидоры – 5,62%

Капуста – 4%

Смартфоны – 2,74%

Бананы – 2,31%

Телевизоры – 2,14%

*По данным Росстата за неделю с 9 по 15 апреля.