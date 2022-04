Англо-американская пресса обвиняет Германию в недостаточном русофобстве и нацизме. Забыв про своих спонсоров Гитлера

Англичане и американцы обвиняют Германию в слишком нерешительной позиции в отношении действий России на Украине. Фото: Shutterstock

В последние дни стало очевидно, что в англо-американской прессе явно реализуется заказ "мочить немцев" изо всех сил. Сначала в The Telegraph вышла статья политического обозревателя с призывом наказать Германию за недостаточность антироссийских санкций и нежелание отказываться от российского газа и ввести санкции уже против самого Берлина. А затем в газете The New York Times вышла статья некоего Дэвида де Йонга (судя по фамилии, голландца по национальности), которая называлась просто и незамысловато: "Они – наследники фашистских состояний, и они не извиняются".

В своем бескомпромиссном труде автор пишет, что наиболее состоятельные семьи ФРГ Порше, Квандт, Флик и другие, после войны ставшие владеть крупнейшими компаниями Германии и многомиллиардными состояниями, в своей истории имеют предков, тесно сотрудничавших с нацистским режимом. И именно Гитлеру они обязаны своими доходами.

Пора, ой пора, уверен де Йонг вывести всех этих потомков фашистов миллиардеров на чистую воду, объявить бойкот их продукции и признать, что весь их бизнес построен на кровавые деньги фашистских палачей.

Вот, наверное, надо согласиться – действительно пора. Но зачем ограничиваться лишь немецкими промышленниками. Граждане Германии из числа представителей названых де Йонгом и других фамилий вряд ли имели возможность сказать нет нацистам, если хотели сохранить свой бизнес. Другое дело, что почти все они сотрудничали с радостью – гарантированные заказы, большие деньги, баснословные прибыли. Тот же Хуго Босс обшивавший всю верхушку СС, СД и вермахта на оплату рабочей силы на своей фабрике тратил лишь стоимость миски баланды для работавших у него военнопленных.

Но ведь сколько добровольных помощников из числа мировых богачей было у Гитлера в других странах, в том числе, в Великобритании и в США. Де Йонг в The New York Times почему-то про это не пишет. Наверное, забыл. Ладно, напомним.

Знаменитая компания Генри Форда снабжала нацистскую Германию автомобилями, в том числе и бронемашинами, автопокрышками и прочими запчастями, авиационными двигателями. Причем, выпуск авиадвигателей для британских истребителей на заводах "Форд" был даже прекращен, потому что немцы, как вы понимаете, платили больше.

Корпорация International Telephone and Telegraph (ITT) и поставляла Берлину комплектующие и готовые узлы к ракетам «Фау», которыми немцы бомбили Лондон. Кроме них, компания поставляла для армии и флота нацистской Германии ITT аппаратуру спецсвязи, высокочастотное оборудование, селеновые выпрямители, взрыватели к артиллерийским снарядам, радиолокационное оборудование, телефонные аппараты, и т.д., и т.д. так что вовсе не "Телефункен" обеспечивала все потребности режима Гитлера в этой области.

А "Стандарт Ойл" снабжала немцев нефтью и авиационным топливом. Причем, даже в больших масштабах чем родную армию. И это во время войны! В 1942-м "Стандарт Ойл" резко сократила производство и поставки для армии США компонентов для изготовления взрывчатки, ГСМ, синтетического каучука. Потому что немцам было нужнее. И немцы платили золотом из разграбленных ими стран Европы. Рокфеллеры тогда же через подставные фирмы продали Берлину 10 тысяч тонн хлопка, из которого производился порох, и 25 тысяч тонн взрывчатки.

Рокфеллеры, Ротшильды, Дюпоны и многие другие американские и британские банкирские дома инвестировали в Германию сумасшедшие по тем временам деньги, предоставляли кредиты. Банк международных расчетов (БМР) принимал у нацистов золотые слитки весом в 20 кг. каждый, переплавленные из отобранных у евреев часов, портсигаров, зубных коронок… Сейчас БМР – структурное подразделение в Европе МВФ и МБРР (Международный банк реконструкции и развития – находится в Вашингтоне). "Стандарт ойл" вложила в Германию 120 млн долларов, "Дженерал Моторс" — 35 млн долларов, ITT — 30 млн долларов, "Форд" — 17,5 млн долларов. Это еще тех долларов, даже не после-, а довоенных! Американский капитал владел 300 германскими компаниями, в том числе, и теми, кто входил в "Стальной трест". Причем, речь шла совсем не о мирных производствах. Тот же "Дженерал моторс" производил на своем заводе "Опель" моторы для бомбардировщиков "Юнкерс-88".

В руководство многих компаний входили и руководители Третьего рейха из самой верхушки. Руководитель политической разведки Рейха Вальтер Шелленберг был одним из директоров ITT, как и другой бригаденфюрер СС Курт фон Шрёдер. Последний, кстати, входил и в совет директоров БМР.

Ну, а как вам, господа гордость вашей экономики – компания IBM? Именно эта компания поставляла свои счетно-вычислительные машины для администраций немецких концлагерей. И тоже себе не в убыток. Эти парни просто торговали смертью оптом и в розницу, потому что при помощи техники IBM гитлеровцы вычисляли евреев, которые скрывали свою национальность, в том числе, в течение нескольких поколений. А также выявляли и других, кого надо было арестовать или уничтожить.

Не зря в числе награжденных Гитлером Железным крестом германского орла — самой высокой наградой нацистской Германии для иностранцев – не только итальянский диктатор дуче Бенито Муссолини, но и Томас Ватсон (глава IBM), Джеймс Муни (глава General Motors) и все тот же "дедушка" Генри Форд.

И потому совершенно прав бывший при Гитлере президентом Имперского банка и фактически руководивший всей немецкой промышленностью Ялмар Шахт, когда на Нюрнбергском процессе со скамьи подсудимых заявил: "Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе". Ничего личного. Просто бизнес. Просто миллиарды.

Наверное, прав, де Йонг. Недоденафицировали в свое время всю эту мерзость. Хорошо бы наказать всерьез. Но всех, а не только немцев, которым помогали заново встать на ноги те же англо-американцы. В стеклянном домике ведь живете, господа нехорошие!

Когда извиняться начнете?

P.S. Кстати, а кто привез к себе, вывезя из Германии нацистского преступника, который изобрел ракеты для бомбардировки Лондона, члена НСДАП с 1937 года, штурмбаннфюрера СС Вернера фон Брауна? Или англо-американские журналисты не в курсе?