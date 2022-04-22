Мэр Мариуполя: «Пытаемся накормить всех, иногда даже заходим за линию соприкосновения»

Глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Увидели ли жители Мариуполя хотя бы зачатки мирной жизни? Что будет со школьниками? И что надо знать главам городов Украины, которые попадают в зону спецоперации? Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил с назначенным главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

- Самая главная проблема у города сейчас какая?

- Восстановление, конечно же, уже началось. Сейчас главная задача снять социальное напряжение.

- Задержанных много? Боевиков?

- Люди, не прошедшие фильтрацию, могут задерживаться. Это вот одна из самых болезненных тем сейчас. Тех, кого надо проверять, очень много. Мы все не успеваем. Пытаемся сделать пропуска, чтобы могли выезжать из города.

- Что с продовольствием?

- Есть вопросы, связанные с выдачей пайков для тех районов, которые освобождаются ежедневно, в процессе продвижения наших войск. Проводим минимум две-три «вылазки» в каждый из таких районов. Стараемся подать воду и продовольственные наборы. Там ужас, что творится, люди просто на грани выживания. Вот пытаемся их накормить, пытаемся пройти как можно дальше к линии соприкосновения. Даже бывает заходим за линию соприкосновения, где нет противника.

Власти города и сами жители Мариуполя начали приводить улицы в порядок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школы и транспорт

Пока украинские политики кричат о зверствах российской армии и издевательствах над мирными людьми в уже освобождено Мариуполе открывается школа. "Зверство", конечно, над детьми, но такую тягу к знаниям, пожалуй, встретить очень сложно.

- Сегодня мы открыли школу, - рассказывает мне мэр. - В 53-й школе начали обучение, правда, пока по 30 минут первые три урока. Но все-таки 335 человек, все 11 классов - с 1 по 11-й. Учителя собраны, директор. Мы завезли им генераторы. Пытаемся наладить нормальный процесс. А это очень важно особенно для 9-х и 11-х классов. Они должны получить документы об образовании. Чтобы после 11-го они могли куда-то поступать, а после 9-го переходить либо в ПТУ, либо дальше идти учиться…

А вот общественного транспорта пока не будет. Жителям придется обходиться своими силами или «садиться на хвост» военным и журналистам.

- На сегодняшний день мы должны хотя бы расчистить дороги… только перед вами мы согласовывали эти маршруты. На следующий день мы будем чистить проспект Металлургов и проспект Ленина, - говорит Иващенко.

Для запуска общественного транспорта в городе необходимо расчистить основные магистрали. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Обращение мэра Мариуполя к главам украинских городов

Своих «коллег» - руководителей украинских городов, которые находятся в зоне спецоперации, теперь уже чиновник Иващенко просит об одном - не превращать людей в живой щит. Его слова мы приводим полностью:

«Уважаемые коллеги, которые находятся на территории Украины, вы видите, что произошло с нашим народом. Не надо делать людей живым щитом. Это приводит только к громадным жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры городской среды. Поверьте, все должно решаться с помощью переговоров.

Нельзя делать точки пулеметные в жилых кварталах. Российские войска никогда не причинят вред мирному населению. Поэтому опасаться того, что будут какие-то беспорядки при вхождении на территории войск республики, или российских войск, я уверяю вас, этого не будет. Прошу со всем благоразумием подойти к тем словам, которые я сейчас сказал, и прекратить сопротивление. Оно никому на сегодняшний день уже не нужно. А тем более нашему мирному народу».

"Пытаемся хоть как-то облегчить жизнь людям"

Константина Иващенко я встретил первый раз примерно месяц назад возле больницы накрытой «Градами». Тогда он еще не был мэром - а всего лишь депутатом Мариупольского горсовета. Сам совет разбежался на второй день спецоперации - 25 февраля. Иващенко остался. Он завез гуманитарку и раздавал ее прямо под обстрелами. Видимо, поэтому и стал мэром.

- Когда поняли, что тут полная гуманитарная катастрофа, не хватает ни воды, ни еды, я обратился к гуманитарной миссии ДНР и к России. Меня выслушали и буквально на следующий день у нас появился первый гумконвой. Сегодня мы пытаемся хоть как-то облегчить жизнь людям, - рассказал тогда он мне.

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