Журналист Владимир Соловьев встретился в госпитале с ранеными росгвардейцами. Фото: Росгвардия РФ

В Главном военном клиническом госпитале Росгвардии награждают военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, которые проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. Все они прошли через операции и сейчас восстанавливают здоровье.

Фото: Росгвардия РФ

- Выполнили свой долг, находясь в очень сложных условиях, и даже получив ранение, продолжали помогать своим товарищам, - заявил помощник директора Росгвардии генерал-майор Юрий Котов вручая боевые награды.

Фото: Росгвардия РФ

По поручению главнокомандующего генерала армии Виктора Золотова Юрий Котов вручил ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За отвагу» и медаль Жукова.

Котов пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Фото: Росгвардия РФ

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов и известный телерадиоведущий Владимир Соловьев.

Фото: Росгвардия РФ

Соловьев поблагодарил воинов за героизм и самоотверженность и от лица Всероссийской государственной телерадиокомпании и от себя лично передал росгвардейцам подарочные наборы.