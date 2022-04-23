Правительство защитило цены на бензин от роста. Объясняем, как

С начала года средние розничные цены на бензин и дизель в России росли темпами гораздо ниже, чем годом ранее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство предпринимает меры по поддержанию стабильной ситуации на рынке бензина и дизельного топлива, спрос на которые весной традиционно растет из-за посевных работ. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах.

По новым правилам минимальная доля продажи от общего объема производства составит 12% для бензина и 8,5% для дизеля вместо существующих 11 и 7,5% соответственно. Документ вступает в силу через месяц со дня официального опубликования.

В правительстве рассчитывают, что эти изменения позволят:

- независимым АЗС покупать топливо по рыночным ценам,

- снизить риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок,

- повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах,

- увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

С начала года средние розничные цены на бензин и дизель в России росли темпами гораздо ниже, чем годом ранее. По данным Минэнерго, рост составил 0,9%. Более того, к середине апреля биржевая стоимость бензина упала до уровня двухлетнего минимума, несмотря на сезонный рост спроса, Аи-92 и Аи-95 подешевели до 40,6 тыс. руб. за т и 43,9 тыс. руб. за т. Это связано с увеличением продаж бензина на внутреннем рынке. Нефтяные компании были вынуждены это сделать из-за проблем с экспортом.