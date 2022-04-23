Александр Адабашьян: «Гневаться на дурных чиновников - все равно что гневаться на стихийное бедствие»

Актер, сценарист, режиссер и художник-постановщик Александр Адабашьян Фото: Борис КУДРЯВОВ

Речь в «Родителях строгого режима» идет о том, как пожилые мама и папа (Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян) пытаются привести в чувство собственного отпрыска (Евгений Ткачук), ставшего мэром их города и объектом проклятий несчастных горожан. Он нагло ворует и хамит, тем самым позоря родителей, которые заключают его за решетку и решают не выпускать, пока он не исправится.

Вскоре после премьеры замечательный Александр Адабашьян ответил на на несколько вопросов «КП».

- Каким образом вы попали в «Родителей строгого режима»?

- Очень просто. Мне позвонила мой агент, сказала, что появилось предложение сниматься в фильме, где главную роль будет играть актриса Фрейндлих. А я ответил, что согласен, пусть присылают сценарий. Потому что Алиса Бруновна, насколько я ее знаю, не просто одна из замечательнейших актрис нашего времени - она еще и человек с хорошим вкусом, и во что попало нырять не будет.

- Как вам работалось с Алисой Фрейндлих? Вы же с нею столкнулись перед камерой впервые…

- Впервые, да. Это было счастье, просто профессиональное и человеческое удовольствие. И Евгений Ткачук, наш партнер - очень хороший актер, и человек интересный, не простой и не пустой. Команда там была просто замечательная, вплоть до актеров на небольших ролях. Режиссер Никита Владимиров - молодой, но очень хорошо знающий, чего он хочет. И потрясающий оператор Сергей Астахов, это вообще легендарный человек. Не только в своей профессии, - он и в целом абсолютный Леонардо, который кучу всего изобретает. Насколько я знаю, даже оборудование для съемок в космосе, куда Пересильд летала - его рук дело… Я от процесса получил большое удовольствие.

- Сюжеты о том, как перевоспитывают зарвавшихся мажоров или чиновников, очень популярны: вспомнить хоть «Домашний арест» или «Холопа». Почему эти сюжеты так привлекают зрителя?

- Ну, в данном случае понятно: как говорил герой кинокартины «Берегись автомобиля», «Ведь воруют! Много воруют!» В «Родителях…» изложен один из доступных и понятых зрителю способов лечения этого недуга. Если говорить о медицине, есть способы научного лечения заболеваний, с помощью потрясающего оборудования, лазеров или лапароскопии, а есть - народные: с помощью бани, веника из крапивы и чая с малиной. Вот здесь показан доступный, народный способ. Это комедия, и в ней такой сюжет вполне оправдан.

- Вам часто приходилось сталкиваться с чиновниками, которых хотелось бы проучить веником из крапивы?

- Очень часто, к сожалению. Начиная от самого мелкого бытового уровня и заканчивая более серьезным общением с людьми, занимающими посты довольно крупные.

- А как вы справлялись с гневом?

- Как можно гневаться на стихийное бедствие? Ну, настроение портится, но что делать? Как правило, это безвыходные ситуации: или так, или никак.

- В вашей режиссерской фильмографии очень мало работ. Почему так получилось?

- Это не моя профессия. Вообще, я считаю, что режиссер - не профессия, а склад характера.

- Но «Мадо, до востребования» - правда хороший фильм.

- Это результат стечения обстоятельств. Я снимал свою первую картину в чужой стране, не на родном языке, о жизни французской деревни, которую я, в общем-то, не знаю. Все происходило на адреналине. Плюс - действительно хорошая компания, с которой было интересно работать. Это была авантюра, но увлекательная, и разворачивалось все в доброжелательной атмосфере. До поры до времени все было очень хорошо. А следующую картину, через несколько лет, я сделал здесь, и обстоятельства сложились уже совсем иначе. После чего я понял, что это совершенно не мое занятие, и желания продолжать не возникло.

- То есть режиссер в вас не живет? И вы ничего не советовали на площадке тому же 29-летнему Никите Владимирову?

- Все актеры что-то советуют на съемочной площадке… Но, если мои советы не принимались, я относился к этому как к должному. У любой картины есть один автор, и это режиссер. Все остальные ему или помогают, или мешают, или заваливают советами. А его задача - прислушиваться к этому, если он согласен с предложениями, или, наоборот, гнуть свою линию. При условии, конечно, что она у него есть.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр АДАБАШЬЯН родился в Москве 10 августа 1945 года. Учился в Высшем художественно-промышленном училище. В 1970 году в качестве декоратора участвовал в съемках дебютного короткометражного фильма Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». Потом выступил художником-постановщиком на «Своем среди чужих…» и «Рабе любви», а в дальнейшем часто работал на фильмах Михалкова не только как художник, но и как соавтор сценария. В 1990 году снял во Франции фильм «Мадо, до востребования», получивший приз на Каннском кинофестивале в программе «Перспективы французского кино». В 2002-м вышел поставленный им мини-сериал по роману Бориса Акунина «Азазель». В качестве актера участвовал в десятках фильмов и сериалов; играл дворецкого Бэрримора в «Собаке Баскервилей», Берлиоза в «Мастере и Маргарите», снимался в небольших ролях в большинстве картин Никиты Михалкова.