Соратник Ельцина Владимир Шевченко: "Дед сказал - берегите Россию. И оставил преемника который ее, действительно, бережёт"

Владимир Шевченко
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- ... Владимир Николаевич! Сегодня особый день – 15 лет назад ушел Президент России номер один, как он себя называл...
- Саш, ну, чего ты ерунду городишь?
- Да! Я сам это от него слышал: «Я Президент России номер один». Борис Николаевич так говорил.
- Ну, да, он же избрался президентом первым, вот так первым и остался.
- Ну, да. Скажите, вот сегодня же пандемия не помешала сходить на Новодевичье коадбище, где похоронен Ельцин...
- Ну, Наина Иосифовна же - она сейчас под карантином, поэтому никаких сборищ там не делали на кладбище.
Приехали, возложила она (Наина Ельцина, вдова президента. - А.Г.) корзину цветов, Лена (Елена Окулова, дочь Ельцина. - А.Г.) была, я был.
Ну, потом люди приходили в течение дня, приезжали, сами по себе, сборищ не устраивали.
- Понятно. То есть, поминок, поминального обеда не было?
- Нет.
- Скажите, а что с Наиной Иосифовной? Она просто прихворнула немножко, да?
- Нет, не прихворнула, просто ей врачи, в связи с пониженным иммунитетом, не рекомендуют быть среди толпы.
- Ясно. Значит, она одна съездила все-таки, да?
- А как же. С нами вместе.
- А Валентина Юмашева (экс-глава Администрации президента Ельцина) сейчас с Татьяной Борисовной (ещё одна дочь Ельцина, замужем за Юмашевым) сейчас нет в России?
- Нет их, да, нет, нет.
- Скажите, корзины цветов от кого были?
- Нет, ни от кого не было, кроме Наины Иосифовны, меня и еще несколько человек. Корзин никаких больше не было.
- А вот кто из соратников еще был?
- Слушай, соратники звонили многие. Если бы был сбор там… у нас, обычно, всегда - на 12 часов назначали.
В этот раз мы ничего не проводили.
Конечно, приезжали там и кто-то был, я ж не дежурил, поэтому не могу сказать точно, кто был, чтобы не обидеть людей.
- А кто звонил, можете сказать?
- Многие.
Звонили те, кто с Борисом Николаевичем работал - адъютант его, Толя Кузнецов, Пал Палыч Бородин. (Был управляющим делами президента при Ельцине. - А.Г.) Звонил еще кто-то из военных. Я уже сейчас не помню. Это было в течение этих дней.
А сегодня мне просто сказали, что они были.
- Были на кладбище?
- Я не могу, Саш, ничего комментировать.
- Скажите, вот каким вам лично представляется Борис Николаевич Ельцин сегодня, сейчас, вы все-таки были человеком, близким к нему?
- Саш, ты мне этот вопрос сто пятьдесят раз задавал, я сто пятьдесят раз говорил.
Ельцин для меня остается первым президентом - всенародно избранным, со своим характером, со своими какими-то, может, маленькими причудами.
Но он не случайно сказал – берегите Россию.
И подарил нам, в конце концов, нашел, как говорится, преемника, который, действительно, бережет Россию.
Сегодняшний день показывает это, что Владимир Путин, действительно, бережет Россию. И народ его поддерживает. Значит, дед был прав.
- Очень хорошие слова. Чубайс случайно не звонил, который сбежал в Турцию?
- Да нет, ну, Чубайс, во-первых, никогда и не звонил, никогда. Чубайс, в принципе, особенно близким и не был в последние годы с Борисом Николаевичем.
- Чубайс главой Администрации президента был.
- Нет, я говорю - в последнее время он не был, я имею в виду, в последние годы жизни Бориса Николаевича рядом, я его не видел ни разу ни на кладбище, когда мы собирались, никогда. Поэтому, Чубайс - не та фигура, о которой надо сегодня говорить здесь.
- Ясно. Дома вы Бориса Николаевича помянули, конечно, да, с супругой, с близкими?
- Естественно.
- Я сейчас тоже помяну. Он тоже был моим героем, вы же знаете, я много с ним ездил, много о нем писал. Гадости – никогда. (За исключением, может быть, одного только случая, о котором не хочу вспоминать сегодня.)
- Ты достоин того, чтобы помянуть, тебе можно.
- Просто, между нами скажу – меня звали иногда на какие-то передачи, посвященные Ельцину и когда я чувствовал, что это будет гадость, я просто туда не хожу.
- Ну, да, да, я тоже стараюсь не ходить. Особенно на сегодняшние все эти, как говорится, болтовню эту так называемых политологов.
Стоять и болтать целыми днями одно и то же – это не наше с тобой, Саш. Если писать – так писать. Если говорить – так говорить.
- При случае, моей землячке-оренбурженке, Наине Иосифовне, привет передайте.
- Обязательно, Саш.
- Скажите, что я ее люблю. Обнимаю.
- Пока.
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