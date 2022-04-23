Соратник Ельцина Владимир Шевченко: "Дед сказал - берегите Россию. И оставил преемника который ее, действительно, бережёт"

Владимир Шевченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Владимир Николаевич! Сегодня особый день – 15 лет назад ушел Президент России номер один, как он себя называл...

- Саш, ну, чего ты ерунду городишь?

- Да! Я сам это от него слышал: «Я Президент России номер один». Борис Николаевич так говорил.

- Ну, да, он же избрался президентом первым, вот так первым и остался.

- Ну, да. Скажите, вот сегодня же пандемия не помешала сходить на Новодевичье коадбище, где похоронен Ельцин...

- Ну, Наина Иосифовна же - она сейчас под карантином, поэтому никаких сборищ там не делали на кладбище.

Приехали, возложила она (Наина Ельцина, вдова президента. - А.Г.) корзину цветов, Лена (Елена Окулова, дочь Ельцина. - А.Г.) была, я был.

Ну, потом люди приходили в течение дня, приезжали, сами по себе, сборищ не устраивали.

- Понятно. То есть, поминок, поминального обеда не было?

- Нет.

- Скажите, а что с Наиной Иосифовной? Она просто прихворнула немножко, да?

- Нет, не прихворнула, просто ей врачи, в связи с пониженным иммунитетом, не рекомендуют быть среди толпы.

- Ясно. Значит, она одна съездила все-таки, да?

- А как же. С нами вместе.

- А Валентина Юмашева (экс-глава Администрации президента Ельцина) сейчас с Татьяной Борисовной (ещё одна дочь Ельцина, замужем за Юмашевым) сейчас нет в России?

- Нет их, да, нет, нет.

- Скажите, корзины цветов от кого были?

- Нет, ни от кого не было, кроме Наины Иосифовны, меня и еще несколько человек. Корзин никаких больше не было.

- А вот кто из соратников еще был?

- Слушай, соратники звонили многие. Если бы был сбор там… у нас, обычно, всегда - на 12 часов назначали.

В этот раз мы ничего не проводили.

Конечно, приезжали там и кто-то был, я ж не дежурил, поэтому не могу сказать точно, кто был, чтобы не обидеть людей.

- А кто звонил, можете сказать?

- Многие.

Звонили те, кто с Борисом Николаевичем работал - адъютант его, Толя Кузнецов, Пал Палыч Бородин. (Был управляющим делами президента при Ельцине. - А.Г.) Звонил еще кто-то из военных. Я уже сейчас не помню. Это было в течение этих дней.

А сегодня мне просто сказали, что они были.

- Были на кладбище?

- Я не могу, Саш, ничего комментировать.

- Скажите, вот каким вам лично представляется Борис Николаевич Ельцин сегодня, сейчас, вы все-таки были человеком, близким к нему?

- Саш, ты мне этот вопрос сто пятьдесят раз задавал, я сто пятьдесят раз говорил.

Ельцин для меня остается первым президентом - всенародно избранным, со своим характером, со своими какими-то, может, маленькими причудами.

Но он не случайно сказал – берегите Россию.

И подарил нам, в конце концов, нашел, как говорится, преемника, который, действительно, бережет Россию.

Сегодняшний день показывает это, что Владимир Путин, действительно, бережет Россию. И народ его поддерживает. Значит, дед был прав.

- Очень хорошие слова. Чубайс случайно не звонил, который сбежал в Турцию?

- Да нет, ну, Чубайс, во-первых, никогда и не звонил, никогда. Чубайс, в принципе, особенно близким и не был в последние годы с Борисом Николаевичем.

- Чубайс главой Администрации президента был.

- Нет, я говорю - в последнее время он не был, я имею в виду, в последние годы жизни Бориса Николаевича рядом, я его не видел ни разу ни на кладбище, когда мы собирались, никогда. Поэтому, Чубайс - не та фигура, о которой надо сегодня говорить здесь.

- Ясно. Дома вы Бориса Николаевича помянули, конечно, да, с супругой, с близкими?

- Естественно.

- Я сейчас тоже помяну. Он тоже был моим героем, вы же знаете, я много с ним ездил, много о нем писал. Гадости – никогда. (За исключением, может быть, одного только случая, о котором не хочу вспоминать сегодня.)

- Ты достоин того, чтобы помянуть, тебе можно.

- Просто, между нами скажу – меня звали иногда на какие-то передачи, посвященные Ельцину и когда я чувствовал, что это будет гадость, я просто туда не хожу.

- Ну, да, да, я тоже стараюсь не ходить. Особенно на сегодняшние все эти, как говорится, болтовню эту так называемых политологов.

Стоять и болтать целыми днями одно и то же – это не наше с тобой, Саш. Если писать – так писать. Если говорить – так говорить.

- При случае, моей землячке-оренбурженке, Наине Иосифовне, привет передайте.

- Обязательно, Саш.

- Скажите, что я ее люблю. Обнимаю.

- Пока.

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