В Германии бога посчитали чересчур примитивным и лишили пола

«Бог+» – это очень удобное орудие для продвижения в массы теории инклюзивности общества. Фото: REUTERS

Католическая молодежь Германии из Katholische junge Gemeinde (KjG) возмутилась тем, что в представлении многих верующих Бог выглядит как седовласый старец с бородой и добрыми глазами. Никаких стереотипов, решили в KjG и с этих пор в обозначении творца пользуются термином Gott+ (Бог+).

– Представление о Боге как о старом светлокожем человеке мужского пола, которое все еще преобладает в умах многих людей, мы считаем чересчур примитивным, – заявила журналистам глава KjG Юлия Нидермайер.

В понимании прогрессивной верующей молодежи «Бог+» это, по сути, вообще кто угодно – каждый волен представлять себе Господа так, как он хочет.

А еще, «Бог+» – это очень удобное орудие для продвижения в массы теории инклюзивности общества.

– Решение Католического молодежного сообщества может стать хорошим толчком для изменений в сознании людей и привлечения их внимания к гендерной проблематике, – считает депутат бундестага от СвДП Юрген Лендерс. Кстати он же – официальный представитель Союза геев и лесбиянок Германии.

Надо сказать, что вокруг заявления KjG все же развернулась кое-какая полемика, но голоса в защиту традиционных взглядов звучат как-то робко. В общем, похоже, что у ревнителей европейских свобод в прямом смысле слова не осталось ничего святого.

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