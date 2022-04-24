Копия папы: Кристина Асмус пришла на премьеру фильма с дочкой от Гарика Харламова

Кристина Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера фильма «Артек. Большое путешествие». Семейная комедия режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна выходит на экраны 28 апреля. Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков и другие актеры. Премьера собрала немало знаменитостей, причем почти все пришли в кинотеатр семьями.

Кристина Асмус привела на премьеру восьмилетнюю дочь Настю. Наследница звезды фильма «Текст» за последнее время очень выросла и стала еще больше походить на отца – резидента «Камеди клаб» Гарика Харламова.

Кристина пришла на премьеру с дочкой Настей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Кристина рассказала в соцсетях о талантах дочки: оказывается, Настя неплохо готовит и делает это регулярно. В доказательство Асмус опубликовала видеоролик, в котором ее дочка увлеченно делает на кухне пасту с томатным соусом. Еще один неожиданный талант девочки – парикмахерское искусство.

- Дочка попросила у меня плойку и сама сделала себе кудри. По-моему, мне скоро не нужны будут стилисты по волосам, свой подрастает, - рассказала Кристина. Судя по всему, перед походом в кинотеатр Настя сама уложила себе волосы мягкими волнами.

Наследница звезды фильма «Текст» за последнее время очень выросла и стала еще больше похода на отца – резидента «Камеди клаб» Гарика Харламова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вместе с женой и детьми на премьеру пришел и исполнитель главной роли Михаил Галустян. Шоумена сопровождали супруга Виктория и дочери Эстелла и Элина.

Михаил Галустян с семьей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков – трижды папа. Посмотреть новинку отечественного кино музыкант пришел вместе с женой Региной Бурд, бывшей солисткой группы «Сливки», и тремя детьми: дочкой Никой и сыновьями Мироном и Энджелом.

Сергей Жуков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Саша и Маша» Елена Бирюкова вышла в свет вместе со своей взрослой дочерью Александрой. Наследница артистки появилась в ее браке с театральным режиссером Алексеем Литвиным. 51-летняя актриса не скрывает старшую дочь от публики. Елена часто появляется с Александрой на кинопремьерах.

Елена Бирюкова с дочкой Александрой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Комедия «Артек. Большое путешествие» возвращает зрителей в волшебный мир детства. Герои картины - Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Борис КУДРЯВОВ