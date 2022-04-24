Вся элитная недвижимость Чулпан Хаматовой: Актриса бросила в Москве роскошную квартиру на сотню миллионов

Чулпан Хаматова теперь часто появляется в этом черном костюме

Артистка Чулпан Хаматова теперь живет в Латвии. Еще девять лет назад Хаматова купила землю в элитном поселке недалеко от Риги и получила вид на жительство в Латвии. Потом построила шикарный дом на этой земле, часто приезжала отдыхать, поддерживала связи с латышскими друзьями. И вот уехала на ПМЖ, бросив работу в Москве – здесь ее ждали в марте в нескольких театрах. Еще недавно востребованная артистка пока сидит в Риге без работы. А когда на работу ходить некуда, остается напоминать о себе: ходить по местным телеканалам, премьерам митингам. Многих удивило недавнее заявление актрисы и благотворителя Хаматовой о том, что ее сбережений хватит на три – четыре месяца. Высокооплачиваемая артистка умалчивает, что имеет элитную недвижимость в Москве и родню, которая может контролировать аренду этого жилья. На эти деньги можно будет прожить и без работы. Рассказываем какой недвижимостью владеет Чулпан Хаматова.

Дом Хаматовой в 80 км от Риги в поселке для богачей Фото: соцсети

В марте 46-летняя артистка Чулпан Хаматова из заграничного отпуска прилетела не в Москву, а в Ригу. Хаматова перевезла на ПМЖ в Латвию и трех дочерей: 20-летнюю Арину (студентка музучилища), 19-летнюю Асю (студентку юрфака Академии внешней торговли), 11-летнюю школьницу Ию. Экс-свекровь Чулпан актриса Ольга Волкова (бабушка Арины) говорит, что «дети учатся и работают в Риге». В Риге большая русская община, есть русские школы. Младшая дочь посещает школу, старшие учатся по специальности и подрабатывают.

После бегства в Латвию, Хаматова в интервью жаловалась, что ее сбережений хватит на три-четыре месяца жизни. Однако умолчала о весомом источнике дохода. У Хаматовой осталась квартира в центре Москвы, где она жила с детьми. Если родня Чулпан сдаст эту недвижимость, то можно выручить большую сумму – так Хаматова сможет обеспечить себя и дочек.

Десять лет назад Чулпан Хаматова купила квартиру в Москве. Площадь жилья в элитной пятиэтажке – 158 кв. м. Рыночная стоимость квартиры: около 120 – 130 млн. руб. Сделку Хаматова оформляла до официального развода, однако является единственной хозяйкой квартиры. Сдать в аренду эту квартиру у метро Маяковская, рядом с Патриаршими прудами можно за 300 тыс. руб. в месяц. В Москве у Хаматовой живет и работает родной брат, много друзей – они взяли на себя контроль за ее квартирой. Хаматова не вывезла никакие вещи – все осталось в столичной квартире. Вещи ей привезут позже. Вопрос с арендой пока не решен. Но сдача этой квартиры в центре Москвы закроет все основные бытовые траты Хаматовой в Латвии – коммуналка, учеба и репетиторы, питание, транспорт.

А пока по Риге Чулпан ходит в черном спортивном костюме и джинсовой куртке. И на интервью, и в театр. Удивительно, но даже в латвийскую национальную оперу на юбилей скрипача Гидона Кремера и его оркестра Хаматова пришла все в той же джинсовой куртке. На концерте Чулпан читала стихи Веры Полозковой на русском и латышском языке – его она учит с репетиторами, иначе на работу не возьмут. Участие в подобных мероприятиях не предполагает гонорар. После концерта Хаматова была на банкете с ведущим актером Нового рижского театра Гундарсом Аболиньшем.

Обосновалась в Латвии известная артистка давно. Через год после покупки столичной квартиры Чулпан по советы латышской подруги-журналистки купила участок земли между Ригой и городком Цесис. Это экопоселение Аматциемс на 300 коттеджей в 80 км от Риги, где живут обеспеченные люди. Хаматова построила на участке в 50 соток деревянный дом в 200 кв. м. Рыночная стоимость – от 400 тыс. евро. Говорят, что Хаматова хочет перебраться в Ригу – арендовать или купить там квартиру. Дом в экопоселке – отличный вариант для отдыха, но слишком далеко ездить детям на учебу. Это станет возможным, когда будут закрыты финансовые вопросы в Москве – с квартирой, машиной артистки.

Чулпан Хаматова на днях читала стихи в рижской национальной опере — на юбилее оркестра. На фото — на прием после концерта Хаматова пришла в джинсовой куртке и с ведущим актером Нового рижского театра Гундарсом Аболиньшем Фото: соцсети

Пока Чулпан Хаматова официально не устроилась на работу в Риге. Хаматову возьмет на работу в новом сезоне давний друг – худрук Нового рижского театра 56-летний Алвис Херманис. Режиссер говорит, что зачислил артистку в труппу. Однако зарплату пока Чулпан не получает, более того – пока только придумывают в какой постановке она сможет выйти на сцену. В Москве Хаматова зарабатывала прилично – в Риге актеры в театре в месяц получают столько, сколько Чулпан за один выход на сцену в Москве. Хаматова в Москве играла сразу в несколько театрах, в кассовых спектаклях. К примеру, в Театре Наций в спектаклях «Рассказы Шукшина» и «Горбачев», которые поставил как раз латвийский режиссер Алвис Херманис. На латвийском ТВ Хаматова печалится: «У меня перерезано нутро, что не могу играть эти спектакли». Так за выход в одном спектакле «Горбачев» Хаматова получала 264 тысячи рублей. Чулпан была востребованной актрисой.

Хаматову многие знают как благотворителя – в 2006-м году с актрисой Диной Корзун она создала фонд «Подари жизнь», благодаря которому спасены жизни десятков тысяч детей. Фонд продолжает работу в России. Чулпан Хаматова в конце прошлого года официально вышла из состава учредителей благотворительного фонда. Актриса говорит, что удаленно продолжает помогать советами в работе фонда.