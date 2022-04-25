Как Василия Соловьева-Седого мучили баянисты, исполнявшие под окнами «Подмосковные вечера»

В годы войны Соловьев-Седой написал десятки песен Фото: фотохроника ТАСС.

ОДНАЖДЫ ЕГО ОБМАТЕРИЛИ ПО РАДИО НА ВЕСЬ ЛЕНИНГРАД

Один из самых знаменитых советских мелодистов родился в Санкт-Петербурге, в апреле 1907 года, в семье дворника и горничной. Его мать Анна Федоровна, происходившая из псковских крестьян, любила петь народные песни. Одно время была в услужении у знаменитой Анастасии Вяльцевой, и вроде бы той очень нравился голос горничной, она даже пыталась определить ее в хористки… Увы, муж Анны оказался против такой карьеры.

Но, похоже, музыкальность передалась по наследству сыну. В детстве он самостоятельно научился играть на балалайке, позже с необыкновенной легкостью освоил фортепьяно. Живший в их доме виолончелист, заметив, что мальчишка обожает музыку, начал водить его на спектакли Мариинского театра, где сам работал - и Вася был потрясен тем, как пел Шаляпин. А на пианино он упражнялся в кинотеатре, открывшемся в его родном доме 139 по Невскому проспекту: киномеханик подпускал его к инструменту в обмен на помощь в уборке зала.

(Где-то тут непременно надо упомянуть и деталь, без которой не обходится ни одна биографическая статья: Седой - это прозвище, которое он получил в детстве из-за светлых волос, к тому же мгновенно выгоравших на солнце. Потом он сделал его частью фамилии, видимо, чтобы сразу выделяться на фоне тысяч других Соловьевых).

Прошло несколько лет - и Василий уже профессионально работал тапером, озвучивая в кинотеатрах немые картины. Потом выступал на радио, в прямом эфире озвучивая простенькой музыкой уроки гимнастики (однажды он опоздал на эфир, и взбешенный диктор высказал, все, что думает, прямо в микрофон, на весь Ленинград; Василий Павлович любил потом вспоминать этот случай). В 22 года начал, наконец, получать профессиональное образование в Ленинградском центральном музыкальном техникуме, причем вместе с ним учился еще один выдающийся композитор, Никита Богословский. Он вспоминал: «Вскоре Соловьев-Седой начал выдавать «на-гора» свои замечательные песни - мелодичные, душевные, свежие по ритмике, по выдумке…»

Но настоящий расцвет наступил в 40-е.

В августе 1941-го он вместе с группой композиторов и музыкантов отправился в порт помогать на погрузке. Ленинграду вскоре суждено было оказаться в блокаде, но об этом, конечно, никто не знал. Стоял чудесный вечер, композиторы, окончив работу, слушали, как поют моряки, которым вскоре нужно было отправиться в бой. Вернувшись домой, Соловьев-Седой написал «Вечер на рейде» («Прощай, любимый город, уходим завтра в море…») Песню поначалу раскритиковали за излишнюю меланхоличность, но через два года автор был удостоен за нее Сталинской премии.

Ну, вернее, не за нее одну: в годы войны Соловьев-Седой написал десятки песен. Уже после премии, в 1944-45 годах, появились знаменитые «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», «Пора в путь-дорогу» и «Первым делом - самолеты». Соловьев-Седой и его старый друг Богословский стали практически царями советской популярной музыки, и в этом статусе они пробудут пару десятилетий.

Близкие вспоминают Соловьева-Седого как очень симпатичного человека Фото: фотохроника ТАСС.

«МОСКОВСКИЕ НОЧИ» ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ

Мелодия песни «Подмосковные вечера», по легенде, не устраивала композитора: он ее сочинил и на несколько лет засунул ноты в стол, потому что не знал, что с нею делать. Потом понадобилась песня для документального фильма «В дни Спартакиады» - и он ее вытащил, а Михаил Матусовский сочинил текст. (По другой легенде, песня сначала называлась «Ленинградские вечера», но это уж откровенная нелепица: Спартакиада-то была в Москве). В кадре песня сопровождалась сценами с физкультурниками, отдыхающими после тренировок в пансионате. Событием картина, прямо скажем, не стала, и песня могла остаться навеки в ней похороненной. Но потом она прозвучала на Московском фестивале молодежи и студентов 1957 года, ее начали активно передавать по радио… Вскоре ее пели не только Владимир Трошин - первый и, как считают многие, идеальный исполнитель - но и Марк Бернес и Георг Отс. А также вся огромная страна.

«Подмосковные вечера» неожиданно стали хитом и за границей. В 1962 году британский джазмен Кенни Болл случайно услышал песню в аэропорту - там звучала запись «Вечеров» в исполнении какого-то венгерского коллектива. Он записал на слух ноты прямо на авиабилете, а прилетев в Лондон, выяснил, что это за мелодия. И сделал свою инструментальную версию, которую исполнил с группой «Кенни Болл и джазмены» под названием «Полночь в Москве». В январе 1962-го эта запись заняла второе место в британских чартах, а в марте - опять-таки второе место в хит-листе американского журнала Billboard. Это в самый разгар холодной войны! (И это действительно многим запомнилось - сейчас иностранцы в комментариях на YouTube пишут: «Я был маленьким, когда эта вещь прорвалась в чарты. И это было самое волшебное, что я слышал!») Та же холодная война не помешала популярному в Америке трио Чеда Митчелла тут же записать свой вариант с оригинальным русским текстом и английским названием «Московские ночи».

Самого Василия Павловича популярность песни постепенно начала раздражать. К его даче в Комарово регулярно приходили люди с баянами (рядом располагался дом отдыха) и начинали наяривать эту мелодию, видимо, в расчете сделать композитору приятное. Он начинал нервничать: «Да что же я, ничего другого не в жизни не сделал?»

Исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося советского композитора Фото: фотохроника ТАСС.

Конечно, сделал. Например, еще сотни песен. «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Стали ночи светлыми…», «Вечерняя песня» («Город над вольной Невой…»), «Если бы парни всей Земли» (последнюю, кстати, он не любил - она казалась ему чересчур пафосной, он сочинил мелодию только потому, что пристали поэт Евгений Долматовский и певец Марк Бернес). А еще была музыка к десяткам кинофильмам и спектаклей. Несколько оперетт (в том числе по «Трем мушкетерам» Дюма). Множество произведений для оркестра и для фортепиано…

Близкие вспоминают Соловьева-Седого как очень симпатичного человека, обожавшего автомобили, рыбалку, походы в лес за грибами, детективы (у него была собрана огромная их библиотека, практически все, что выходило на русском языке). Ну, а все остальные вспоминают его как человека, озвучившего своими мелодиями несколько десятилетий советской эры.