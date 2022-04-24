Преображение Полины

Полина не обезоружена, она, напротив, вооружена любовью и теплом к людям и дает им то, что в общем то необходимо всегда Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина - маленькая девушка, но очень большой человек. Человек, как показали последние месяцы, непоколебимой веры в добро.

Название возобновленного после пандемии тура "Обезоружена", в ходе которого уже даны аншлаговые концерты в Московской области и Татарстане, а еще предстоят в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владимире и Иваново - не в полной мере отражает происходящее на концертах.

Полина не обезоружена, она, напротив, вооружена любовью и теплом к людям и дает им то, что в общем то необходимо всегда, но сейчас в особенности - право любить и право мечтать. Вместо ожесточения. Полеты Гагариных, как Полины так и великого космонавта, начатые в апреле - об одном. Это импульс надежды и открытия в себе нового, исключительного созидания. Причем импульсы поколенческие.

Миллионы людей на годы изменившие свою жизнь из-за Covid поставили планы, мечты и цели на паузу. Гагарина не столько поет привычный репертуар, сколько говорит о важном. И простота этой математики любви абсолютно доступна аудитории - она предлагает дорогу малого ежедневного добра. Последовательно трансформируя темы для дискуссий от концерта к концерту.

Вероятно такой эффект достигается потому, что певица сама верит и проживает то, о чем говорит. Говоря в Мытищах за несколько часов до Пасхи о важности светлого праздника - она после концерта едет в храм, о чем мы узнаем из соцсетей. Рассуждая в Подольске о том, как важно оглядываться вокруг себя и нести тепло близким, она мгновенно возвращается домой к детям.

Не бойтесь не только мечтать, но и идти к своей мечте, говорит Гагарина. Не бойтесь быть решительными, как бы не было сложно и страшно, говорит певица перед тем, как в зале "Татнефть Арены" начинает звучать "мы продолжаем биться за свои мечты, даже если больше не поём". Для того, чтобы обнимать такое количество людей своими песнями, танцами и словами - необходимо мужественное сердце.

Вместе с Гагариной по стране гастролирует весна. А весна - это всё лучшее, что есть в каждом из-нас. Весна в тигеле плавит льды и тревоги, это время перерождения, время воскрешения, время когда свет побеждает тьму, когда расцветает природа, а вместе с ней и мы.

Как сказал в свое время самый влиятельный поэт постмодернист 20го века, Райнер Мария Рильке, Россия - граничит с Богом.

Коллективный вклад России и Советского Союза в мировую культуру - авангард Анатолия Луначарского, Сергея Королева, Юрия Гагарина и идущих за ними, был импульсом надежды в будущее человека. Сегодня, в силу происходящего в мире прямо сейчас, как и сто лет назад, у России есть шанс стать тем самым импульсом.

Голосом современной России говорит Полина и это голос добра. Первопроходцам всегда трудно. Шагай. Ну или поехали!