Американские студенты начали изучать спецкурс по порнографии

Курс по фильмам для взрослых входит в более широкую образовательную программу, которая призвана помочь студентам лучше понять различные жанры кинематографа Фото: Shutterstock

Удивительные фортели выкидывают иногда представители высшего образования. Как пишет издание «Washington Examiner», в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) небольшой вуз Westminster College решил обучать студентов по-настоящему интересным предметам. Хватит слушать нудные лекции, пора смотреть порнографию!

Курс по фильмам для взрослых входит в более широкую образовательную программу, которая призвана помочь студентам лучше понять различные жанры кинематографа, включая ужасы, комедии и фильмы-катастрофы.

Впрочем, описание курса было более, чем странным. «Жесткая порнография такая же характерная черта американцев как любовь к яблочному пирогу и более популярная забава, чем футбол по воскресеньям», - говорится в аннотации.

Форма занятий - семинар, а конкретно: совместный просмотр порнографии. К сожалению, список фильмов не прилагается.

Тем временем, появление курса вызвало излишнее внимание к нему, к которому авторы, видимо, были не готовы. Поэтому сообщение об открытии учебной программы запрятали «в глубины» интернет-сайта университета. Тем не менее, со страницы вуза его не убрали, в чем можно убедиться самостоятельно.

Специально для скептиков представители университета так прокомментировали свою позицию по этому вопросу: «Наш вуз вместе с другими учебными заведениями в стране и мире часто предлагает изучать острые темы для того, чтобы понять их влияние на общество».