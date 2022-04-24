В Бразилии родился мальчик с двумя пенисами. Врачи отрезали тот, что больше

Хирурги удалили больший из двух пенисов у младенца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождением двухголовых детей никого не удивить, вероятность рождения сиамских близнецов составляет один случай на 200 тысяч родов. А вот мальчик с двумя пенисами, родившийся в Бразилии - это действительно большая редкость. За 400 лет медицинских наблюдений в мире было описано всего 100 таких случаев - первый был зарегистрирован в 1609 году. Эта редкая аномалия называется дифалия. Более диковинный феномен - трифалия описан лишь однажды. В прошлом году врачи сообщили о рождении в Иракском городе Дахук мальчика с тремя пенисами. Но два отростка нельзя было назвать полноценными дубликатами бесценного инструмента. Помимо самого прибора врачи обнаружили две неразвитые “заготовки” длиной 1 и 2 сантиметра, они были иссечены, когда ребенок достиг трехмесячного возраста.

Однако, в случае с мальчиком из Бразилии оба пениса находились в исправном состоянии, хотя левый был немного больше правого. Мама мальчика утверждала, что оба фаллоса обладали способностью находиться в состоянии эрекции.

Исследования показали, что каждый половой член мальчика обладал только одним кавернозным телом - это губчатая ткань, которая при заполнении кровью становится твердой. Врачи отмечают: непонятно, насколько полноценной могла быть в будущем эрекция у мальчика, потому что все-таки обычно у штатного мужского инструмента два кавернозных тела, эти эрекционные “камеры” создают необходимый объем и прочность.

Впрочем, у обывателей сразу же возникают и другие вопросы: два пениса для мужчины - это преимущество с точки зрения сексуальной жизни? Или наоборот недостаток? Как их можно использовать? Могут ли такие граждане иметь детей? Забегая вперед, скажем, что у врачей нет однозначных ответов на эти вопросы.

Не сможет прояснить ситуацию и бразильский феномен, потому что медики решили удалить один из членов малыша. Какой из них оставить? Казалось бы, ответ лежит на поверхности: жить должен тот, что побольше. Однако доктора поступили иначе: в итоге большой “брат” был казнен. Но, не спешите писать гневные письма в ООН. Дело в том, что при ближайшем рассмотрении выяснилось: мочиться мальчик мог только через “меньшого брата”, большой пенис не обладал полноценной уретрой. Мать малыша тоже подтвердила, что малую нужду ребенок справлял только с помощью маленького правого пениса. Функциональность органа врачи ценят неизмеримо выше размера и внешнего вида, поэтому большой фаллос был отправлен в отставку. Надеемся, что малыш, которого так щедро наградила природа, сможет правильно распорядиться оставшимся у него скромными ресурсами.