Новая победа Европы: Оперу Чайковского отменили в Швейцарии, испугавшись «ответственности»

На западе начали отменять...Чайковского

Музыка, спорт, литература и многое-многое другое — вне политики. Так нам говорили много-много раз. Только вот на поверку, если вспоминать опыт «Евровидения», Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы по футболы и другие мировые соревнования, все чуть иначе.

Вслед за Валерием Гергиевым, Анной Нетребко, Туганом Сохиевым, Теодором Курентзисом и многими другими российскими музыкантами на западе начали отменять...Чайковского.

Так, из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене попросту пропала «Орлеанская дева», написанная русским композитором. Ну и что, что опера была написана в 1879 году? Организаторы считают, что между монументальным музыкальным произведением Чайковского, посвященного Жанне Д'Арк, и «событиями на Украине» есть связь. И исполнять эту оперу — «безответственно».

— Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как это накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью», — говорится в сообщении организаторов.

Как говорится на официальном сайте фестиваля, организаторы понимают, что сюжет оперы «Орлеанская дева» имеет отношение к французской истории. И тем не менее решили заменить ее в программе на «Жанну д’Арк» Джузеппе Верди. Представления запланированы на 24, 25 и 28 июня 2022.

До этого Пражская государственная опера объявила, что отменяет постановку оперы «Черевички» Чайковского, потому что считает, что произведение «поддерживает имперские идеи».