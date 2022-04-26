Олимпийцы рассказали, что будут делать после спортивного бойкота России

Владимир Путин принял спортсменов в Кремле. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

СОРЕВНУЮТСЯ НЕ СТРАНЫ, А СПОРТСМЕНЫ

Владимир Путин принял спортсменов в Кремле. Первыми он поздравил золотых медалистов:

- Наши спортсмены стали настоящим украшением игр. В Пекине была уже третья олимпиада, где у России абсолютное лидерство в женском одиночном катании. Удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек остаются недостижимой для соперниц вершиной, - заявил президент.

Закончив с приветствием, глава страны перешел к наградам. Наши чемпионы - Валиева, Галлямов, Червоткин и остальные - из рук Путина получили ордена. Кацалапова и Спицова удостоили орденами Почета, остальных - орденами Дружбы.

Отдельно президент поздравил фигуристку Камилу Валиеву, ей в торжественный день как раз исполнилось 16 лет, и лыжника Александра Большунова, получившего на играх пять медалей.

Российский лидер и победители игр самую малость нарушили режим, выпив по бокалу шампанского. А чуть позже в большом Георгиевском зале Кремля Путин встретился уже со всеми призерами игр, включая бронзовых и серебряных.

Глава государства признал, что по нашим спортсменам ударила политика. И паралимпийцам не дали выступить в Пекине, и сейчас участие в международных соревнованиях под вопросом.

- Дискриминация идет по сугубо политическим причинам. Это несовместимо с олимпийскими традициями, ведь соревнуются не государства, а спортсмены, - заявил президент.

- Международная федерация плавания отстранила на 9 месяцев Евгения Рылова просто за то, что он пришел на концерт. Такая ситуация — большая проблема, - возмущенно добавил он.

Российский лидер и победители игр самую малость нарушили режим, выпив по бокалу шампанского. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЭТО БЫЛО ОГРОМНЫМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ

Два спортсмена не приехали в Кремль на встречу с президентом. У фигуристки Анны Щербаковой на тот же день пришлось шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде — контракт оказался важнее престижа. А наш знаменитый лыжник Александр Большунов просто пожаловался на здоровье.

- Приболел. Остальные ребята должны быть на встрече, - рассказал тренер.

За пару часов до рандеву с Путиным всех серебряно-бронзовых олимпийцев собрали в одном зале под названием Малахитовое фойе. Я заметил, что многие из них нервничают. То ли из-за торжественности момента, то ли из-за туманных карьерных перспектив.

- Какие планы на будущее? - спрашиваю паралимпийскую горнолыжницу Варвару Ворончихину. Девушка не смогла выступить в Пекине, но взяла золото на утешительных зимних играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

- Международные старты очень важны. Невозможно развиваться, соревнуясь только внутри страны, потому что по-настоящему выкладываешься только, когда против тебя выходят сильнейшие спортсмены планеты. Сейчас мне сложно говорить о планах. Пока я буду заканчивать образование (девушка учится на учителя физкультуры — Ред.) и поддерживать форму, чтобы показать всем за границей, когда нам откроют международные соревнования.

- Что почувствовала, когда узнала, что не сможешь выступить в Пекине?

- Мы уже успели попробовать олимпийский склон на тренировках, один шаг всего оставался… Я испытала огромное разочарование. Даже поплакала.

- Как все происходило?

- Ну мы приехали в Пекин 26 февраля. Сначала нам сказали, что мы будем выступать вообще без флага, только под знаменем Международного олимпийского комитета. Начались тренировки и контрольные заезды - нас допустили до соревнований. Но 2 марта, за два дня до начала, организаторы сообщили о полном недопуске команды. Я 13 лет шла к этому. Буду надеяться, что еще смогу попасть на следующую олимпиаду.

Глава государства признал, что по нашим спортсменам ударила политика. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МЫ НЕ ТАК МНОГО ПОТЕРЯЛИ

- Сейчас многим морально тяжело. Но просто так от спорта не отказываются, - рассказал КП серебряный призер Пекина хоккеист Александр Никишин.

- Командные игры вообще живут по своим правилам, нежели спорт высоких достижений.

- Конечно! Мы постоянно тренируемся, играя против других команд в КХЛ (Никишин выступает за московский «Спартак»). Мы не так много потеряли. Буду заниматься дальше, соревноваться с лучшими и ждать, когда все это закончится.

- Обидно, что не взяли золото на Олимпиаде?

- Еще бы. Мы не слабее были, но что сейчас обсуждать…

- Что думаешь дальше делать? Русских хоккеистов везде любят.

- NHL нашим игрокам вряд ли закроют. Там влияние международной политики минимально — клубам важны результаты и победы. Поэтому у всех хороших игроков есть шанс попробовать себя в западных клубах. Но мне пока в КХЛ нравится.

Буквально за день до встречи наших сборных с Путиным, Джо Байден принял в Белом доме сразу трех хоккеистов из России. Кучеров, Сергачев и Василевский в составе команды «Тампа» завоевали Кубок Стэнли.

С НАШИМИ ФИГУРИСТАМИ ХОТЯТ СОРЕВНОВАТЬСЯ ВСЕ

Министр спорта Олег Матыцин на встрече рассказал о планах России провести собственный Гран-при по фигурному катанию.

- Это предложение мы прорабатываем вместе с федерацией фигурного катания, чтобы обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия. Спорт — это вечная конкуренция. А с нашими спортсменами хотят посоревноваться все, - заявил чиновник.

Матыцин добавил, что сейчас важнее всего сохранить у спортсменов мотивацию.

Раньше спортсмены получали призовые от международных федераций за победу в соревнованиях. Для многих эти деньги были главным источником дохода. Но теперь этот кошелек закрылся.

- Спортивные базы, которые раньше находились за границей, переносятся в Россию. Есть средства и для выплат призовых, и для организации международных соревнований, - пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Но пока затянуть пояса придется и олимпийцам.

Фристайлистка Анастасия Смирнова (бронза пекинской олимпиады) рассказала КП, что машин в этом году медалистам дарить не будут. Впервые за 16 лет.

Вместо новеньких BMW (каждая из которых уже тянет миллионов на 20) олимпийцы получат подарки на карту. Суммы приравняли к призовым от государства: 4 млн. рублей за золото, 2,5 млн. - за серебро и 1,7 млн. за бронзу.

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