Джулиан Ассанж обличал резню в Ираке и помог выиграть Трампу: теперь его сажают на пожизненное

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фото: REUTERS

В конце апреля лондонский суд сделал роскошный подарок американцам: окончательно отклонил апелляцию Джулиана Ассанжа и постановил экстрадировать его в Штаты. Там 50-летнему журналисту грозит пожизненное заключение — за обнародование преступлений «звёздно-полосатой» армии и публикацию других чувствительных для Вашингтона документов на сайте WikiLeaks. И это при том, что вообще-то Ассанж — гражданин Австралии, от его публикаций никто не пострадал, а сами западные страны выступают «за либерализм и открытость»… когда это не касается их интересов, естественно.

Хотя если напомнить о скандальном деле какому-нибудь либералу, льющему крокодиловы слёзы о «свободе слова в России», — тот, скорее всего, ответит: «Это другое, он получил по заслугам». Вот и давайте разберёмся: почему уроженец страны кенгуру стал чуть ли не главным врагом нынешних США?

ХАКЕР, ПОЛЕЗНЫЙ ОБЩЕСТВУ

Джулиан Ассанж начал свою карьеру борца за справедливость в 16-летнем возрасте. Атаковал (в виртуальном пространстве) правительственные сайты, за что был пойман полицией. Отсидев небольшой срок в тюрьме для подростков, решил заняться другим, «добрым» хакерством на благо правопорядка. Взламывал компьютеры маньяков и педофилов, а потом пересылал грязные улики — наподобие детской порнографии и прочего непотребства — всё той же полиции. Которая тем самым ловила негодяев.

Так Джулиан понял: самые важные секреты люди почему-то не пытаются скрыть. Просто в открытых и общедоступных местах мало кто догадывается порыться. А вот он, копаясь в публичном интернет-реестре, нашёл патент на технологию автоматического распознавания речи. Всё бы ничего, но автором заявки числилось Агентство Национальной Безопасности (АНБ) США.

На дворе стоял 1999 год. И было понятно, для чего может использоваться подобная инновация. Для тотальной слежки. Ассанж попытался рассказать о своём открытии в газетах, но те не проявили интереса к самозванному расследователю.

Что ж, если старые медиа меня не печатают — то я сделаю своё новое, решил молодой человек. И в 2006 году создал сайт WikiLeaks. Вторая часть этого слова на русский переводится как «утечки», а первое означает — «по принципу Википедии». Ведь в этой сетевой энциклопедии статьи пишут обычные пользователи-волонтёры.

Точно так же произошло и с проектом Ассанжа — сотни людей по всему миру, устав от «единственно правильной» точки зрения западных СМИ, принялись пересылать ему всевозможные сливы. Среди таких доброжелателей попадались и сотрудники Минобороны и других американских ведомств, которые подозревали, что страна идёт куда-то не туда.

Так что даже взламывать Джулиану на сей раз ничего не пришлось — весь компромат приходил в руки сам.

Пикет в поддержку Wikileaks в Лондоне. Надпись на плакате: "Изобличение военных преступлений - не преступление!". Фото: EAST NEWS

УДАР ПО МИРНЫМ

Самая известная утечка в истории WikiLeaks была опубликована 5 апреля 2010 года. Сайт Ассанжа опубликовал видео с американского вертолета, нанесшего ракетный удар по Багдаду тремя годами ранее. По официальной версии, имел место «рейд для уничтожения террористов». Однако авиаудар убил свыше 10 мирных жителей, включая двух журналистов. И, судя по видео, Пентагон знал о жертвах среди гражданских с самого начала. Но долгое время все отрицал.

В ту неделю слово «WikiLeaks» стало самым частым поисковым запросом в Сети. За Ассанжа взялись по-настоящему. Выяснилось, что видео ему прислал офицер Пентагона по имени Брэдли Мэннинг, которого бить по мирным жителям в учебке не учили. Освободили Мэннинга только в марте 2020 года.

Сам Ассанж долго был вне досягаемости Штатов. Против него возбудили очень мутное дело об изнасиловании некой гражданки Швеции. Не спорим, старина Джулиан любил бахвалиться, что «у него есть дети на всех континентах», но почему-то до этих чувствительных для Пентагона утечек — любовные похождения австралийца никого не интересовали.

Ассанж много лет скрывался от дутого дела в посольстве Эквадора в Лондоне (буквально, жил там в комнатушке, выходя разве что на балкон) — пока в 2019 году его под давлением США не выдали британской полиции.

Но вернёмся к скандальным публикациям.

В 2019 году под давлением США Ассанжа выдали британской полиции. Фото: REUTERS

ТАЙНЫЕ ДЕПЕШИ ГОСДЕПА

Едва утихли страсти вокруг обнародования багдадского авиаудара — в ноябре 2010 года WikiLeaks разместил в открытом доступе более 200 тысяч конфиденциальных сообщений Государственного департамента США. Новый скандал окрестили «Кабель-гейт» (от англ. сable — телеграмма).

Сейчас, когда Вашингтон окончательно растоптал международное право, ничего необычного в тех сливах нет. Но 12 лет назад они затмили даже «иракское видео». Слежка американских спецслужб за руководством ООН. Совсем не дипломатические характеристики первых лиц европейских государств. Например, Сильвио Берлускони (тогдашний премьер-министр Италии) был описан как «политически и физически слабый субъект с неутолимым сексуальным аппетитом». Канцлер ФРГ Ангела Меркель — как «высокомерная» и «несообразительная», президент Франции Николя Саркози — как «властный, обидчивый, грубый». И это притом, что официально Белый дом исповедует совсем другую идеологию: трансатлантическая солидарность с европейскими партнёрами.

Единственный лидер, удостоенный чего-то похожего на положительную оценку в секретных дипломатических телеграммах госдепа, — Владимир Путин. Его охарактеризовали лаконично: «альфа-самец».

С ДЕМОКРАТОВ ВЗЯТКИ ГЛАДКИ

Даже когда Ассанж томился эквадорском посольстве, это не мешало ему наносить по «мировой жабе» новые удары. В 2016 году в США проходили судьбоносные выборы: традиционалист Дональд Трамп против глобалистки Хиллари Клинтон.

И вот в разгар кампании неизвестные хакеры взломали сервера Демпартии, от которой баллотировалась Хиллари. Порядка 20 тысяч писем — самой кандидатки и её помощников — появились на WikiLeaks. Например, о том, что некоторые пожертвования в семейный Фонд Клинтонов являлись, как деликатно выражаются западные журналисты, «политически мотивированными». Проще говоря — взятками. Или о том, как Хиллари шла на самые грязные трюки, чтобы потопить своих же соратников (ведь прежде чем выдвинуться в президенты, тебе нужно пройти праймериз — внутрипартийные выборы, где победитель может быть только один).

В итоге, как вы помните, выиграл Трамп. Но отплатил своему невольному помощнику Ассанжу неблагодарностью, даже не подумав прекратить уголовное дело против неистового австралийца. Или хотя бы заочно помиловать его — президентские полномочия такое допускали. Неудивительно: Трампа поддерживали военные и промышленники, для которых «вики-утечки» о преступлениях Пентагона — кость в горле.

Теперь, если не случится чуда, Ассанж, словно какой-нибудь террорист, надолго отправится в американскую тюрьму. Вот такая свобода и демократия в исполнении «страны-лидера свободного мира».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cуд в Британии выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Окончательное решение примет глава МВД Великобритании (подробнее)

Как жена декабриста: Невеста Ассанжа заявила о желании выйти замуж за любимого в тюрьме и следовать за ним

Джулиан Ассанж и Стелла Моррис обручились в 2015 году (подробнее)