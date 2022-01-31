Как жена декабриста: Невеста Ассанжа заявила о желании выйти замуж за любимого в тюрьме и следовать за ним

Моррис и Ассанж обручились в 2015 году в то время, когда журналист скрывался на территории посольства Эквадора в Великобритании Фото: REUTERS

Стелла Моррис, невеста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа рассказала, что планирует выйти замуж за опального журналиста, несмотря на то, что над ним висит угроза пожизненного тюремного заключения.

Известно, что Моррис и Ассанж обручились в 2015 году в то время, когда журналист скрывался на территории посольства Эквадора в Великобритании.

С тех пор как власти Эквадора приняли решение выдать Ассанжа британским правоохранителям, он находится в тюрьме Белмарш.

По словам Моррис, соглашение о проведении брачной церемонии в стенах пенитенциарного заведения достигнуто в конце прошлого года.

– Мы еще не назначили дату, потому что мы как бы ведем переговоры с начальниками Белмарша о том, когда они разрешат провести церемонию, с каким количеством людей и так далее. Это будет в ближайшие несколько месяцев, я не могу точно сказать, когда, но вы знаете, это точно произойдет до лета, – поделилась невеста с журналистами издания Metro.

Помимо прочих проблем, сложностей с организацией свадьбы добавляет и тот факт, что на территории тюрьмы зафиксирована вспышка коронавируса, однако Моррис уверена, что все вопросы вскоре будут решены.

По словам Стеллы Моррис двое ее сыновей – Гэбриэл и Макс – дети Ассанжа, якобы эту информацию она долго скрывала из-за опасений за безопасность детей.

Джулиан Ассанж, 50-летний австралийский журналист, основал сайт Wikileaks и опубликовал множество материалов, касающихся военных и коррупционных скандалов, а также о секретах дипломатии, составляющие, по мнению властей многих стран, строжайшую государственную тайну.

В США обвинительное заключение против Ассанжа насчитывает 18 пунктов, большинство из которых связаны с хакерством и «компьютерным вторжением». В связи с этим американские власти требуют экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты.

В декабре прошлого года лондонский суд принял решение, разрешающее экстрадировать Ассанжа в США, но буквально несколько дней назад Высокий суд Лондона постановил, что журналист имеет право на обжалование этого решения.

Сторонники Ассанжа убеждены, что в случае вынужденного переезда в США до суда он просто не доживет.