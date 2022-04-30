«Я вышла замуж!»: Анна Семенович огорошила признанием

Анна Семенович призналась, что вышла замуж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович сообщила, что тайно вышла замуж. 42-летняя певица огорошила своих подписчиков в соцсетях неожиданным признанием. Артистка записала видеообращение, в котором показала своего жениха. Правда, поклонники исполнительницы подозревают, что ее заявление – просто шутка.

В опубликованном ею в соцсетях ролике певица сидит за столом рядом с таинственным брюнетом и нежно поглаживает мужчину по плечу.

- Любимые, забыла вам сказать, я сегодня вышла замуж. Скоро вас с ним познакомлю, - сообщила Семенович в видео. А затем добавила еще одну шокирующую подробность.

- Но мне кажется, у него есть другая. Как быть? – спросила Анна у поклонников.

Певица опубликовала видео, в котором показала своего "жениха". Фото: кадр видео.

Особо доверчивые подписчики принялись поздравлять 42-летнюю певицу с замужеством. Однако большинство пользователей все-таки считают, что артистка таким образом «подогревает» аудиторию накануне выхода своего нового клипа, по сюжету которого она и стала замужней дамой.

Анна Семенович – одна из самых привлекательных женщин на российской сцене. Неудивительно, что вокруг нее всегда вьются толпы поклонников. Певица не раз объявляла о грядущей свадьбе и даже готовилась стать мамой. Но в последний момент что-то срывалось.

- Мне нужен мужчина, которому я рожу ребенка. Мне надо, чтобы он был хорошим отцом. Серьезно подхожу к своему выбору, - рассказывала звезда.

42-летняя звезда уверена, что когда-нибудь найдет свое счастье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица уже сделала первый шаг к будущему материнству: осенью она заморозила яйцеклетки. Семенович говорит, что планирует стать мамой уже в этом году. Но если не сложится, благодаря замороженным яйцеклеткам она сможет это сделать в любой момент.

- Я думаю пока родить традиционным способом, а если через десять лет я захочу еще детей, а своих яйцеклеток уже не будет, то смогу взять замороженные. Но не исключаю, что могу воспользоваться ими и уже в ближайшее время. Я всегда хотела девочку, но главное, чтобы ребенок был здоров, поэтому сын - это тоже будет очень хорошо, - рассуждала звезда в интервью «КП».

Несмотря на многочисленные романы, артистка никогда не была замужем. Певица уверена, что у нее еще обязательно будет семья и дети.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – рассказала как-то экс-«Блестящая».

Разборчивость звезды легко объяснима, ведь Семенович – завидная невеста. Артистка говорит, что не могла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше ее. К тому же Анна – владелица дорогой недвижимости. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но в итоге они разошлись.