"Они наблюдают": В своей голове Зеленский по-прежнему играет роль. И ждет аплодисментов

До Альенде тут, как навозной мухе до пчелы Фото: REUTERS

Странности президента (пока еще) Украины уже стали мемом за последние пару месяцев. Он, безусловно, главный поставщик мемов такого рода в последние пару месяцев, но не меньше стараются и члены его команды, и западная пресса. Последняя усиленно лепит из Зеленского "народного героя". Эдакого президента Чили Сальвадора Альенде, взявшего в руки автомат в ходе путча в 1973-м и погибшего с ним в руках на пороге президентского дворца.

Последний номер журнала Time вышел с Зеленским на обложке и с интервью с ним внутри номера, а также с сопровождающим интервью панегириком Зеленскому автора интервью журналиста Саймона Шустера. Не путайте с известным журналистом Савиком Шустером, который сбежав на Украину из России, стал там телезвездой. Впрочем, Саймон оказался таким же шустрым, как и Савик, а уж по части славословий оставил украинского коллегу далеко позади себя.

Героический президент Владимир Зеленский, оказывается, рано утром 24 февраля вместе с супругой Еленой разбудил детей – 17-летнюю дочь и 9-летнего сына – сразу после того, как услышали взрывы.

- Это было громко, - пояснил Зеленский Шустеру. - Там были взрывы.

Откуда в Киеве были взрывы рано утром 24-го Зеленский не пояснил. Может быть, приснилось, но, возможно, в этом виновато вещество, которое в ряду других, как говорят эксперты, расширяет сознание, но не без последствий для организма. Тем более, что сам Зеленский рассказывает, у него про "первый день" сохранились лишь "фрагментарные воспоминания".

Иначе, например, трудно объяснить его рассказ про бои в правительственном квартале в первый же день с якобы "многочисленными русскими десантниками", спустившимися на утренний Киев на парашютах.

Ведь тогда все помощники Зеленского вооружились автоматами, которые привезла охрана, надели на себя бронежилеты (Зеленский, похоже, пропустил всех вперед себя, сначала обеспечил помощников, женщин и детей, а сам взял то, что осталось) и стали отстреливаться из окон президентской резиденции.

- Охранники внутри комплекса закрыли свет и принесли пуленепробиваемые жилеты и штурмовые винтовки для Зеленского и около десятка его помощников, - то есть отделение штафирок отбили штурм выученной элитной российской десантуры. Плачь, Амин, плачь. Этих бы людей на защиту твоего дворца.

И, хотя до этого они не держали в руках даже автомата, но ими руководил "военный гений", знаменитый военный разведчик Арестович (оперативный псевдоним "Люся"). Отбились, можно сказать, на голом патриотизме. Или что там еще Арестович показывал в окно мифическим русским десантникам.

Как показал Шустер (не Савик), защитники резиденции отбили две атаки российских десантников, которые хотели якобы "убить Зеленского или захватить его и его семью".

Право слово, ощущение, что Шустер принимал аналогичные вещества вместе с Зеленским и Арестовичем, нарастает по мере чтения повествования и такого рода заявлений.

Кстати, парашюты русских десантников где? Девушки порезали ткань на шелковые платья, как во время Великой Отечественной? Понятно, что гильзы сразу же замели уборщицы, а выщербины от пуль тут же залатали бравые ремонтники в штатском. Чтобы не осталось никаких следов героической обороны Банковой. Так, да?

А почему по Банковой до сих пор не прилетел ни один "Калибр", не говоря уже об "Искандере"? Эти ракеты сносят обозначенный для них цели с точностью до внесенной в маршрут форточки на конечной остановке, а тут целый правительственный квартал.

Но лучшее, что смог сказать Зеленский про себя Шустеру, это признание, что он до сих пор играет роль президента.

- Вы понимаете, что они наблюдают, - объяснил он свое поведение, когда записывал первое видеообращение на следующий день после начала российской спецоперации. - Вы символ. Вы должны действовать так, как должен действовать глава государства.

Он по-прежнему на сцене. Он играет и ждет аплодисментов зала. В его сознании он играет лучшую роль времен и народов на глазах того, что именуют "мировой общественностью" или "цивилизованным Западом". А в реальности…

Как в анекдоте.

- Вольдемар, проснитесь, вы обделались!

- А я и не спал.

До Альенде тут, как навозной мухе до пчелы.