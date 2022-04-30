«Давно о таком мечтала!»: Победительница шоу «Голос.Дети» Аделина Загребина получила от мамы в подарок котенка Егора

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

29 апреля в прямом эфире Первого канала состоялся финал детского «Голоса». Вопреки прогнозам и драматургии выступлений проект неожиданно выиграла самая юная участница — восьмилетняя Аделина Загребина из Нижнего Новгорода. Девочка спела синтезированную песню из хитов Кристины Агилеры и Юлии Савичевой, а еще шлягер «Мама» группы «Песняры», чем разжалобила публику и набрала большинство голосов. Сразу после выступления победительница поделилась впечатлениями от триумфа.

- Эмоции слишком радостные, даже не знаю, что со мной на сцене происходило, - рассказала девочка. - Большое спасибо наставнику и мамочке с бабушкой.

- Почему выбрала песню «Мама» для суперфинала?

- Это песня очень радостная. Потому что ты видишь маму [рядом] и можешь с ней всегда поговорить (смеется).

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Прямо на сцене после победы мама вокалистки Илона подарила ей котенка, которого девочка решила назвать Егором.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

- Какой он хороший! Как я давно о таком мечтала! Очень хотела. Совсем не ожидала. Спасибо. Ничего себе. Круто.

- Ты была самой маленькой финалисткой. Это страшно?

- Нет, совсем. Я была младшей, но при этом сильно не волновалась. И звездой себя не чувствовала. Во время поединков выступила хорошо, мне было весело. А когда Егор Крид назвал мое имя [определив проход в финал], была очень счастлива. И не ожидала, что выиграю.