Выходцы из России шокировали правительство Израиля

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Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете была шокирована, узнав, что прибывшие из России евреи и их потомки, мечтающие стать гражданами Израиля, получают паспорта, причитающиеся им различные денежные подарки и… уезжают обратно.

Анализ ситуации показал, что за последние два месяца домой вернулись примерно 1800 новых репатриантов из России – это примерно треть всех, кто постарался получить гражданство Израиля на фоне событий на Украине.

– Выходцы из России заявляли, что «железный занавес скоро опустится вновь», и поэтому мы решили предоставить им те же льготы, что и украинским беженцам. Но, когда треть из тех, кто получил льготы, пользуются ими, а потом уезжают, это серьезная проблема, – негодует Тамено-Шете.

Новые репатрианты из России пользуются теми же льготами на территории Земли Обетованной, что и евреи, приехавшие в последние недели с Украины.

Льготы, предоставляемые репатриантам, включают в себя перелет на рейсах, субсидируемых правительством еврейского государства, выдачу денег в аэропорту, расселение на льготных условиях, оплаченное такси до места проживания и прочие преимущества.

– Многие украинцы приезжают в Израиль с одним узелком одежды, а те, кто из России, вовсе не в таком положении, – заявила министр и распорядилась приостановить льготное расселение репатриантов из РФ.