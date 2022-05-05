Не время отдыхать: Россияне рассказали, на чем они начали экономить этой весной

80% россиян урезали свои расходы
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«Как, и сейчас не время?!» - возмутятся некоторые читатели, увидев заголовок. Ну а что делать, такая нынче жизнь. То пандемия, то закрытые границы, то карантин, то спецоперация, то инфляция... В итоге за последние два года наш человек начал потихоньку забывать, что это такое - отпуск и поход в ресторан. И уж если настала пора на чем-то экономить, то в первую очередь на этих пережитках счастливого прошлого.
Это выяснили аналитики портала Зарплата.ру, опросив 1720 человек. По данным опроса, нынешней весной 80% россиян стали экономить деньги (объяснять причины, думаем, необязательно). Из них почти половина на вопрос «На чем вы стали экономить этой весной» ответила, не задумываясь: «На всем!» Что касается конкретных статей расходов, то в первую очередь россияне урезали именно затраты на отдых - поездки в отпуск и походы в кафе и рестораны.
- Такая статистика связана в первую очередь с психологией. Последствия санкций и контрсанкций коснутся всех. И снижение трат - это индикатор настроения людей, неуверенности в будущем, - объяснил в эфире радио «КП» Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук. - У одних упали заработки, у других нет уверенности в том, что удастся сохранить прежний уровень доходов... А рестораны, кафе и т. д. относятся к разряду удовольствий, без которых человеку проще всего обойтись.
К слову, многие начали меньше тратить не только на «удовольствия», но даже на самое необходимое: например, продукты и одежду (подробнее см. «Только цифры»). А на алкоголе готов экономить лишь каждый сотый из опрошенных - времена сейчас непростые, без ста граммов не разберешься.
Заодно россияне поделились своими способами экономии. Секреты оказались нехитрыми: чтобы сберечь побольше денег, 94% опрошенных стали чаще обращать внимание на скидки, а 74% наведываются в магазины низких цен.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На чем вы экономите этой весной
На всем - 44%
На отпуске - 13%
На кафе и ресторанах - 12%
На продуктах - 9%
На одежде и обуви - 7%
На салонах красоты - 7%
На технике - 3%
На мебели - 2%
На ремонте - 2%
На алкоголе - 1%
На сколько вы снизили расходы?
На 10-20% - 33%
На 5-10% - 21%
На 20-30% - 8%
На 30% и более - 7%.
Не считали снижения расходов - 31%.
По данным Зарплата.ру. Опрошено 1720 человек.