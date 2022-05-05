Не время отдыхать: Россияне рассказали, на чем они начали экономить этой весной

80% россиян урезали свои расходы Фото: Shutterstock

«Как, и сейчас не время?!» - возмутятся некоторые читатели, увидев заголовок. Ну а что делать, такая нынче жизнь. То пандемия, то закрытые границы, то карантин, то спецоперация, то инфляция... В итоге за последние два года наш человек начал потихоньку забывать, что это такое - отпуск и поход в ресторан. И уж если настала пора на чем-то экономить, то в первую очередь на этих пережитках счастливого прошлого.

Это выяснили аналитики портала Зарплата.ру, опросив 1720 человек. По данным опроса, нынешней весной 80% россиян стали экономить деньги (объяснять причины, думаем, необязательно). Из них почти половина на вопрос «На чем вы стали экономить этой весной» ответила, не задумываясь: «На всем!» Что касается конкретных статей расходов, то в первую очередь россияне урезали именно затраты на отдых - поездки в отпуск и походы в кафе и рестораны.

- Такая статистика связана в первую очередь с психологией. Последствия санкций и контрсанкций коснутся всех. И снижение трат - это индикатор настроения людей, неуверенности в будущем, - объяснил в эфире радио «КП» Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук. - У одних упали заработки, у других нет уверенности в том, что удастся сохранить прежний уровень доходов... А рестораны, кафе и т. д. относятся к разряду удовольствий, без которых человеку проще всего обойтись.

К слову, многие начали меньше тратить не только на «удовольствия», но даже на самое необходимое: например, продукты и одежду (подробнее см. «Только цифры»). А на алкоголе готов экономить лишь каждый сотый из опрошенных - времена сейчас непростые, без ста граммов не разберешься.

Заодно россияне поделились своими способами экономии. Секреты оказались нехитрыми: чтобы сберечь побольше денег, 94% опрошенных стали чаще обращать внимание на скидки, а 74% наведываются в магазины низких цен.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На чем вы экономите этой весной

На всем - 44%

На отпуске - 13%

На кафе и ресторанах - 12%

На продуктах - 9%

На одежде и обуви - 7%

На салонах красоты - 7%

На технике - 3%

На мебели - 2%

На ремонте - 2%

На алкоголе - 1%

На сколько вы снизили расходы?

На 10-20% - 33%

На 5-10% - 21%

На 20-30% - 8%

На 30% и более - 7%.

Не считали снижения расходов - 31%.

По данным Зарплата.ру. Опрошено 1720 человек.