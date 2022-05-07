Шоколада и молока мало: россиянам уменьшат размер упаковки продуктов до одной порции

Объем шоколадных батончиков, молока, сметаны в последнее время становится все меньше и меньше – упаковки потеряли на 5-50 граммов еды Фото: Алиса ТИТКО

Производители молока, шоколада, макаронных изделий, йогуртов, пива сокращают объемы. В «Руспродсоюзе» спрогнозировали, что тенденция уменьшения размера упаковки продуктов продолжится до одной порции. Корреспондент kp.ru разбиралась, почему в плитке шоколада нет 100 грамм и практически не найти литровую бутылку молока.

Впрок не покупают: еда для обеда

Объем шоколадных батончиков, молока, сметаны в последнее время становится все меньше и меньше – упаковки потеряли на 5-50 граммов еды. Шоколад все чаще продают в расфасовке – 90, 85, 82 грамма, шоколадные батончики «худеют» с 50 до 45, а то и до 41,5 грамм, молоко продают по 900 или 930 мл вместо ранее привычного 1 литра. В «Руспродсоюзе» объясняют, что причин для уменьшения упаковки несколько.

- Одна из ключевых - это низкая покупательная способность населения при сильно растущих издержках производителей и себестоимости продукции, - рассказывает kp.ru Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

Производители, по словам Дмитрия Леонова, не могут потерять продажи и отпугнуть покупателей ценой товара, так как иначе им придется закрывать свои заводы. Ничего не остается, как снижать вес упаковки при сохранении цены товара.

- Вторая причина – тренд на урбанизацию. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, давно прошли. Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один/пару приемов пищи: обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно, - рассказывает Дмитрий Леонов.

Шоколад все чаще продают в расфасовке – 90, 85, 82 грамма Фото: Алиса ТИТКО

Есть еще один фактор, который влияет на упаковку - речь идет об экзотических или премиальных продуктах, объем потребления которых невелик.

Рост цены – это болезненно для покупателей

Уменьшать упаковки будут в зависимости от динамики цен на рынке продовольствия, покупательной способности населения и темпов роста инфляции. Но производители будут делать все возможное, чтобы товар на полке был максимально доступным.

- Есть ли какой-то предел (стандарт, норма), ниже которого уже производители не смогут пойти? Условно, привычные 1 л молока станет 200 мл (стакан), 100 грамм шоколада превратят в 20 грамм? Какие есть прогнозы?

- Минимальных ограничений нет. Однако действующее законодательство обязывает производителей наносить на этикетку информацию о количестве продукции. Вес всегда должен быть написан на упаковке и весьма крупно. При этом производители не заинтересованы в необоснованном уменьшении упаковки (так как чем меньше продукта производитель продаст, тем меньше выручки он получит), - рассказал kp.ru Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

Россиянам уменьшат размер упаковки продуктов Фото: Алиса ТИТКО

- Расфасовка в маленькие упаковки добавит расход упаковки. То есть для покупателя цена не изменится?

- Действительно маленькие упаковки могут быть менее экономичны с точки зрения их расходования. Однако кроме упаковки, на себестоимость влияет ряд других факторов: цены на сырье, логистику, кредитные ставки.

- Почему просто не поднимают цены, если реально подорожало сырье или упаковка?

- Во-первых, процесс согласование изменения цен с торговыми сетями даже по объективным рыночным причинам, может занять долгие месяцы. Зачастую торговые сети цену на полке повышают, а у производителя продолжают покупать товар по старой цене. Во-вторых, рост цен, даже объективный, воспринимается потребителями более болезненно.

Тенденция уменьшения размера упаковки продуктов продолжится Фото: Алиса ТИТКО

Как рассчитывают одну порцию?

Продажа печенья или йогурта в пределах, сколько человек может съесть за раз, может быть и имеет завуалированную мысль о здоровом потреблении продуктов. Но диетологи говорят, что это никак не повлияет на осознанное питание людей.

- У людей сформируется негатив, со стороны это выглядит, как обман потребителя. Лучше все же повысить цену и объяснить причины создания маленьких упаковок: что растет себестоимость и расходы на упаковку. Иначе вся эта история похожа больше не о заботе потребителя, а на доходы производителей, - сказала kp.ru диетолог Маргарита Королева.

Уменьшать упаковки будут в зависимости от динамики цен на рынке продовольствия Фото: Алиса ТИТКО

- То есть обозначения на упаковках, что это одна порция, не гарантирует, что человек ограничится указанной нормой?

- Нет. В реальности порцию каждый определяет себе сам. И как производитель может определить порцию? Есть мужчины, есть женщины. Одни лежат на диване, другие занимаются спортом или тяжелым трудом. Так что тут еще стоит разобраться, эти обозначения порции – они для кого?

На некоторых упаковках можно увидеть, что порцию рассчитывают относительно суточной нормы потребления 2500 калорий. Например, баночка с йогуртом – это 130 калорий. И производитель указывает, что это 5% от суточной нормы.

- Цифра 2500 калорий взята из диетологии послевоенного периода, 70-х годов. Тогда была задача накормить людей. Сейчас 2500 калорий – это очень много для городского жителя, который не очень динамичный. Калории, конечно, имеют значение, но больше стоит обращать внимание на состав продуктов, - говорит диетолог Маргарита Королева.

Важнее для заботы о здоровье населения, по мнению диетологов, наносить маркировку по системе «светофор» о пользе продуктов: красная (наличие трансжиров, пальмового масла), желтая (рекомендовано есть 1 раз в неделю), зеленая (полезная еда, для ежедневного потребления). Однако в этом не совсем заинтересованы производители.

Кстати

Уменьшают ли порции в ресторанах?

- Вопрос об уменьшении порций стал еще во времена до пандемии. Он был негативно встречен, - рассказывает kp.ru Ирина Розова, ресторанный пиарщик. – Для ресторанов это будет удар по имиджу. К тому же это и трудоемкий процесс. Это же не вопрос о том, чтобы не положить еще одну ложку пасты, или убрать из ланча одну котлету. Уменьшение порций – это затраты. Нужно переписать технологические карты. Рестораторы скорее будут искать других поставщиков продуктов, чтобы уменьшить себестоимость.