Американская семья подвергла себя смертельной опасности, подобрав на дороге "милого щеночка", который оказался не собакой

К счастью для всех, «щенок» пробыл в доме совсем недолго

Американская семья из штата Массачусетс обнаружила щенка, который бродил возле оживленной дороги. По словам людей, животное выглядело «милым, одиноким и расстроенным», и поэтому было решено забрать его домой.

В домашних условиях щенок пробыл недолго – не более дня, а затем специалисты, к которым обратились хозяева найденыша, установили, что малыш является детенышем койота. Мало того, он представлял очень серьезную опасность для подобравших его людей – в дикой природе койоты нередко являются переносчиками бешенства.

Если бы койот укусил людей, поцарапал, или у них был продолжительный контакт с животным, мы были бы обязаны усыпить койота и проверить его на бешенство, – рассказали специалисты Центра дикой природы Новой Англии.

К счастью для всех, «щенок» пробыл в доме совсем недолго.

Теперь он находится в изоляторе и вскоре к нему должны будут присоединиться его собратья. После необходимых прививок и обработок подросших в вольере малышей выпустят в их привычные места обитания.

– Мы будем работать над тем, чтобы воспроизвести основные модели поведения и навыки, которым они учатся у мамы и папы, – заявили в Центре дикой природы и пообещали держать временных приемных родителей койота в курсе его дальнейшей жизни.