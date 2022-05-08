Израиль отказал Украине в просьбе отменить празднование Дня Победы

В Израиле, как и в странах бывшего СССР, День Победы отмечается 9 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение не отменять и не переносить мероприятия ко Дню Победы, запланированные на 9 мая. Ранее с просьбой об этом к главе правительства страны обратились президент Украины Владимир Зеленский и украинский посол Евгений Корнейчук.

В Израиле, как и в странах бывшего СССР, День Победы отмечается 9 мая. В США и некоторых странах Европы, в том числе во Франции и Британии, этот праздник отмечают на день раньше – 8 мая.

Зеленский и Корнейчук просили Беннета либо перенести церемонию на 8 мая, либо отказаться от нее вовсе. В канцелярии премьер-министра сообщили, что просьба была отклонена.

Традиционно на празднование Дня Победы, которое в Израиле проходит на Национальном кладбище в Иерусалиме, приглашаются представители стран, принимавших участи во Второй мировой войне.

Согласно израильским данным, порядка 1,5 миллионов евреев сражались с гитлеровской Германией на стороне союзных войск, в том числе примерно 500 тысяч – в Красной армии. Около 200 тысяч из них пали в боях с фашистами, а многие из тех? кто выжил, пройдя войну, приняли участие в строительстве Советского Союза, а позже стали гражданами Израиля, сообщает издание The Times of Israel.

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