Немцам предрекли продовольственный кризис

В Ассоциации центров социального питания Германии заявили, что к концу месяца у многих немецких семей просто не останется средств для покупки продуктов. Фото: REUTERS

Немецкие продовольственные организации предупреждают о риске нехватки в стране продуктов питания. Производственники обратились к властям страны с требованием немедленно заняться данным вопросом, поскольку продолжающийся кризис на Украине и антироссийские санкции ведут к дальнейшему росту сырья.

Глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности ФРГ Кристиан фон Беттихер призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира вникнуть в ситуацию и заняться кризис-менеджментом.

По словам фон Беттихера, в самом скором времени речь будет идти уже не о стоимости готовой продукции, а о том, смогут ли производители позволить себе закупать для нее ингредиенты.

За счет невиданного ранее роста на энергию, затраты на производство хлебобулочных изделий уже подскочили почти на треть. На очереди очередное подорожание мяса и молока.

Ранее в Ассоциации центров социального питания Германии заявили, что к концу месяца у многих немецких семей просто не останется средств для покупки продуктов. Понятно, что речь в этом случае шла о наименее защищенных слоях населения, но в дальнейшем ситуация будет усугубляться.