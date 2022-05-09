Немецкий ресторан начал брать с посетителей плату за вход

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Подорожание продуктов в ФРГ заставляет производителей и рестораторов искать выход из сложившейся ситуации, чтобы остаться на плаву. И один из ресторанов, расположенный в городе Ратинген (земля Северный Рейн-Вестфалия), начал брать с посетителей фиксированную плату за вход.

«Уважаемые гости! Из-за чрезвычайно высоких затрат на закупки, персонал и энергию мы, к сожалению, вынуждены взимать плату в размере 3 евро с гостя», – говорится на сайте Cedric's Restaurant.

По словам владельца ресторана Хорста Ингедорна, цены на закупку продуктов выросли настолько, что у него просто не было другого выхода.

В настоящее время мясо в Германии подорожало почти наполовину, овощи обойдутся дороже как минимум на 30%, затраты на энергию возросли в 2 раза, а масло для фритюра увеличилось в цене вдвое.

Ингедорн очень надеется, что с помощью платного входа ему удастся не увеличивать стоимость блюд в меню, но если цены будут расти и дальше эта мера вряд ли спасет.

Также он рассказал, что гости заведения к нововведению отнеслись с прохладцей, но оценили честность администрации и пока готовы платить за «билет в ресторан». Правда, все очень надеются, что цены вскоре вернутся к прежнему уровню, и платный вход отменят.

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