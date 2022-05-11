На Шри-Ланке жгут дома министров и депутатов — топливный кризис в стране вырвался из-под контроля

Страну уже давно сотрясают протесты, но обстановка особенно обострилась 9 мая Фото: REUTERS

Небольшое островное государство Шри-Ланка, которое раньше все знали как Цейлон, погружается в атмосферу хаоса и беспредела. Из-за экономических неурядиц обстановка в стране накалена до предела, а доведенные до белого каления жители устраивают на улицах настоящую «кровавую баню».

Как пишет CNN, местное министерство обороны во вторник приказало войскам стрелять в любого, кто попытается нанести ущерб государственной собственности или напасть на должностных лиц. Такие жесткие меры вызваны тем, что за последние дни в уличных шествиях погибли по меньшей мере восемь и пострадали более 200 человек, хотя правоохранители пока не знают, все ли смерти были напрямую связаны с беспорядками.

ОТСТАВКА ПРЕМЬЕРА

Страну уже давно сотрясают протесты, но обстановка особенно обострилась 9 мая, когда премьер-министр Махинда Раджапакса подвез на автобусах «группу поддержки» властей к собственной резиденции, и те, вооруженные стальными арматуринами, напали на безоружных демонстрантов, которые уже около месяцев устаивали забастовки в различных частях столицы. В результате «мирные протестующие» перестали быть мирными и уже к вечеру того же дня сорганизовались и за ночь два раза пытались штурмовать дом главы правительства. Военным пришлось даже спасать политика, который благоразумно сразу же после обнародования видео со зверствами его сторонников ушел в отставку. Теперь премьер-министр с приставкой «экс» находится под защитой силовиков на военно-морской базе.

Из-за экономических неурядиц обстановка в стране накалена до предела Фото: REUTERS

По информации «Times Of India», после инцидента в столице разъяренные граждане сжигают дома провластных политиков и чиновников, уже разрушены или повреждены более сотни зданий, уничтожено около 70 автомобилей.

Как пишет NDTV, после новостей об атаке сторонников Раджапакса оппозиция решила показать, что тоже готова «дать взбучку» властям и начала поджигать и скидывать в водоемы автобусы, на которых приехали «группы поддержки» правительства, разрушила мемориал, построенный для родителей президента и премьер-министра, и подожгла их семейный дом в Хамбантоте. Также были сожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.

В стране введен комендантский час, армия вышла на улицы Фото: REUTERS

ГИБЕЛЬ ДЕПУТАТА

Одной из самых жестких историй стал случай с членом местного парламента от правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки» Амаракирти Атукорала. В СМИ пишут, что когда автомобиль депутата заблокировали протестующие, он открыл огонь по своим противникам. Троих ему удалось ранить (один из них скончался в больнице), но потом удача изменила Атукоралу. Его начали преследовать. В результате он застрелился, чтобы не попасть под гнев толпы, а вместе с ним погиб и водитель.

Для того, чтобы нормализовать ситуацию президент 11 мая вывел на улицу войска вместе с бронетехникой. По словам источников из среды силовиков, им дан приказ «вести себя наступательно» в отношении антиправительственных демонстрантов, преступников и мародеров, так как правительство опасается, что в случае продолжения протестов страна может погрузиться в анархию. На видеозаписи видно, как полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Более того, до четверга был введен общенациональный комендантский час, которые, правда, игнорируется многими жителями острова.

На Шри-Ланке жгут дома министров и депутатов Фото: REUTERS

Однако остается неясным, будет ли достаточно комендантского часа и отставки премьер-министра, чтобы сдержать все более нестабильную ситуацию в стране. Многие протестующие говорят, что их конечной целью является отставка президента Готабая Раджапакса (он, кстати, брата премьер-министра). В свое время оба брата считались героями, окончившими длившуюся более 25 лет гражданскую войну с военизированным движением «Тигры освобождения Тамил-Илама», но экономический кризис в стране серьезно подорвал их популярность.

Сам президент во вторник призвал ланкийцев «сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести против граждан, независимо от политической принадлежности».

«Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности на основе консенсуса в рамках конституционного мандата и разрешения экономического кризиса», — написал глава государства в «Твиттере».

Из-за экономических неурядиц обстановка в стране накалена до предела Фото: REUTERS

ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ

Как рассказала «Радио КП» российский гид в Коломбо Алевтина Юрковская, опасности для туристов, путешествующих в организованных группах, нет, так как полиция постоянно информирует туроператоров о безопасных маршрутах передвижения и помогает избежать проблем с протестующими. Тем не менее, МИД России настоятельно рекомендует «не покидать места проживания до отмены комендантского часа».

ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС

Проблемы у Шри-Ланки начались еще в марте этого года. Тогда власти были вынуждены вводить экстренные меры, чтобы справиться с проблемами в обеспечении населения автомобильным топливом. Войска взяли под контроль все АЗС, принадлежащие местной госкомпании Ceylon Petroleum Corporation, чтобы не допустить хаоса на заправках, так как незадолго до этого тысячи мотоциклистов и просто взбешенных жителей начали блокировать дороги и протестовать против проблем с поставками бензина, а также керосина, на котором готовят еду значительная часть местных бедняков.

Очереди за топливом стали настоящим бедствием для жителей острова, которые вынуждены страдать, пытаясь получить необходимое горючее. За время многочасовых ожиданий происходят драки, в которых периодически гибнут люди. Страдает и электроэнергетика, из-за чего по стране прокатилась волна отключений электричества, в некоторых районах вырубают свет на несколько часов. Многие называют нынешний экономический кризис худшим в истории независимой Шри-Ланки, которая существует как отдельное государство с 1948 года.

ДЕФОЛТ

В конце 2021 года в правительстве констатировали истощение валютных запасов, вызванное падением числа приезжающих туристов из-за коронавирусных ограничений, а также сокращением переводов от мигрантов из-за рубежа. За последние 2 года госрезервы сократились на 70% и на конец января составляли чуть больше 2,3 миллиарда долларов, при том, что внешний долг равен 35 миллиардам. С учетом такого дисбаланса получение Шри-Джаяварденепура-Котте новых кредитов является чрезвычайно сложной задачей.

В текущем году Шри-Ланке надо было погасить долгов на сумму около 4 миллиарда долларов, но денег в казне не было. В результате в апреле этого года страна объявила дефолт по внешним обязательствам, и министерство финансов заморозило выплаты по всем внешним долгам (включая все облигации) для того, чтобы правильно реструктурировать эти обязательства.

Так как остров импортирует значительную часть жизненно важных товаров, таких как продукты питания, стройматериалы и автомобильные запчасти, то отсутствие валюты привело к перебоям со многими товарами. Дело дошло до того, что власти приняли решение отменить школьные экзамены из-за дефицита бумаги.