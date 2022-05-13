Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова сыграет спектакле о «совести России»

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это актуальная и публицистическая история. В главной роли - Чулпан Хаматова. Спектакль будут играть на русском языке с латышскими субтитрами.

В основе постановки – публикации журналистки Анны Политковской в «Новой газете» и запрещенный цензурой отрывок романа Достоевского «Бесы». По словам Алвиса Херманиса, «Постскриптум» – это история «о совести, сознании и подсознании России (и не только) в контексте последних событий».

Напомним, Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра месяц назад. В портретном фойе не так давно появилась фотография актрисы. В Москве Херманис поставил два спектакля в Театре Наций - «Рассказы Шукшина» и «Горбачев». В обоих была занята Чулпан Хаматова, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине. Спектакль «Горбачев» сняли с репертуара после ее отъезда. Она уволилась из театра «Современник», в котором служила много лет. Её роли распределили между другими актрисами.

Прежде чем устроиться на работу в Латвии, Чулпан Хаматовой пришлось дать интервью латвийскому ТВ, выступить на «антивоенном» митинге в Риге. Многие поняли, что публичными заявлениями актриса зарабатывает себе право на работу в Евросоюзе. Нужно было подтверждать свою лояльность. И этот план увенчался успехом.

«Я пригласил её присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала - на своем родном языке», - пообещал тогда Алвис Херманис. Хаматова пообещала в ответ выучить на слух латышский текст. Но с первой премьерой не стали рисковать. Спектакль будет на русском с латышскими субтитрами.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине артистка, более 20 лет зарабатывавшая и жившая в России, сбежала. Под давлением латвийских СМИ Чулпан несколько раз бессовестно отреклась от страны, кормившей и полюбившей её творчество.

После этого стало ясно, что без работы заграницей актриса не останется. Однако, заработки её, вероятнее всего, упадут в пять или более раз. Ну а утешаться придется жизнью в шикарном особняке на берегу пруда, расположенном на участке за 300 тысяч евро. И купленном на деньги, заработанные в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, ради чего Чулпан Хаматова предала Россию

Чулпан Хаматову приняли в труппу Нового Рижского театра (подробнее)

Дмитрий Певцов прервал молчание об униженной в Латвии Хаматовой

Дмитрий Певцов уверен, что Чулпан Хаматова, намучившись, вернется в Россию (подробнее)