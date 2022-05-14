Избила Филиппа Киркорова: известная певица раскрыла подробности громкого скандала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркорова сейчас носит гордое звание поп-короля российской эстрады. 55-летний артист вот уже долгое время является одним из самых востребованных и высоко оплаченных певцов. Однако мало кто знает, что в свое время у него были непростые отношения с рок-исполнительницей Ольгой Кармухиной.

Ольга Кормухина призналась, что поколачивала Филиппа Киркорова. Как сообщила знаменитость, артист получал от нее по первое число, поскольку, по ее мнению, демонстрировал "невоспитанность и бескультурье". Скандал меж ними случился несколько лет назад. Певица пыталась объяснить Филиппу, как нужно относиться к зрителю. Однако у него было свое мнение на сей счет.

"Это правда. Я его била… Когда я Филе пыталась что-то объяснить, то видела: он не понимает, о чем я. Ему просто не хватало ума... Это крайняя форма невоспитанности, бескультурья. Когда человек начинает хаять то, что ему просто недоступно. А недоработала я в том, что просто не смогла до конца объяснить, что нельзя к профессии и публике относиться таким образом", - рассказала 61-летняя певица в шоу "Эмпатия Манучи".

Кстати, сам Киркоров недавно вспомнил о конфликте с Ольгой в эфире шоу "Маска" на НТВ. "У нас с Олей такая бурная была молодость! Это было в то время, когда поп ругался с роком. Оля считала, что она рокерша, а я попсовик. Мы с ней даже дрались! Она все время меня била. Била просто ужас какой-то", - посетовал артист.

Он даже бегал жаловаться Алле Пугачевой. Говорил: "Меня бьет Кормухина! Что мне делать?" Алла отвечала: "Терпи".