Из-за языка: Израильтянка решила развестись с мужем из-за плохого знания им иврита

Попытки подвигнуть мужа на углубленное изучение иврита не удались Фото: EAST NEWS

Жительница израильской Беэр-Шевы приняла решение развестись с мужем из-за его постоянных речевых ошибок и нежелания брать частные уроки по изучению иврита.

Примечательно, что пока между молодыми людьми бурлила страсть, промахи мужа казались женщине «милыми».

Теперь, по словам супруги, она настолько устала краснеть за мужа в обществе, что больше не может этого терпеть. На вопрос адвоката - а зачем, собственно, вы вступали в брак? - женщина пояснила, что ее муж – добрый и романтичный человек, и раньше его ошибки ее скорее смешили, чем раздражали, но время идет и все меняется.

– У нас разное происхождение. Я родилась в высокообразованной семье, мои родители - академики, дали мне отличное образование и с детства учили грамотно говорить на иврите. А вот мой муж из простой семьи, где образованию не смогли уделить много внимания из-за финансовых проблем. Это теплые и добрые люди, замечательные и очень мною любимые, но они так сильно отличаются от круга общения, к которому я привыкла, что мне уже трудно выносить все это, – рассказала женщина.

Попытки подвигнуть мужа на углубленное изучение иврита не удались – он заявил, что не ребенок, чтобы брать уроки. А еще объяснил жене, что, несмотря на ее знание языка, она далеко не идеальна.

После таких слов дело могло закончиться лишь у адвоката по разводам.